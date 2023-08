ZTE Blade V50 Design 5G ecco l’ultimo arrivato nella famiglia Blade di ZTE

ZTE consolida la sua presenza lato consumer nel mercato italiano, dando il benvenuto nella serie V della famiglia Blade a un nuovo modello. Dopo Blade V40 Design, ZTE Blade V50 Design 5G è ora acquistabile sul sito web ufficiale di ZTE devices, ma anche presso i maggiori operatori di telefonia mobile, al prezzo ufficiale di listino di 209,90 euro.

Dopo aver lanciato Blade V40 Design, ZTE compie un altro passo in avanti integrando anche nella serie Design la versione 5G: un modello che permette di sfruttare a pieno le funzionalità degli smartphone di 5° generazione, come maggiore velocità, riduzione del consumo energetico, ottimizzazione dell’uso delle risorse e gestione dinamica della banda. Grazie alla sua Super antenna permette di godere di una rete più stabile e veloce, ovunque e in ogni momento.

Riconfermando l’elegante design ultrasottile, la funzionalità fast charging e NFC, ZTE Blade V50 Design 5G offre inoltre una maggiore durata della batteria, un sistema operativo fluido e aggiornato e uno schermo Full HD+ in grado di garantire un’ottima risoluzione.

ZTE Blade V50 Design 5G ha un display FHD+ da 6.6 pollici con refresh rate da 90 Hz, che consente una visione fluida e colori vivaci. E' dotato di fotocamera posteriore principale da 50MP e di una fotocamera frontale da 8MP.

ZTE Blade V50 Design 5G supporta la tecnologia memory fusion che permette di trasferire 4GB di ROM alla RAM da 4GB, in modo da avere fino a 8GB di RAM e un sistema più fluido. Con un tocco o uno sguardo puoi sbloccare il tuo telefono e accedere in modo facile e veloce. Grazie alla funzione NFC potrai pagare con un solo tocco del telefono.

La batteria da 4500 mAh con risparmio energetico intelligente supporta la fast charging da 22.5 W per ricaricare il tuo telefono in poco tempo.

Design

ZTE Blade V50 Design 5G ha un design flat e ultrasottile di soli 7.98mm. Disponibile in varie colorazioni.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita