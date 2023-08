Wacom svela la nuova famiglia di prodotti Wacom One

Wacom, azienda pioniera nelle tecnologie legate alle digital pen, ha annunciato il lancio della sua nuova linea di prodotti Wacom One, che consiste in due display interattivi e due tavolette grafiche che si accompagnano a un’ampia scelta di software e tutorial approfonditi con cui personalizzarli. Segni distintivi della gamma: la penna customizzabile con 7 combinazioni di colori e il primo display interattivo di questa categoria a essere dotato di multi-touch.

La linea di prodotti Wacom One è incentrata sulla scelta e sulla personalizzazione. La gamma è composta dalle tavolette grafiche Wacom One S e Wacom One M e dai display interattivi con penna Wacom One 12 e Wacom One 13 touch.

I display interattivi hanno uno schermo in vetro rispettivamente da 11,6” e 13,3”, una risoluzione Full HD pari a 1.920 x 1.080 con il 99% di sRGB e una bassa parallasse, grazie all’optical bonding degli schermi che assicura più controllo e precisione. Wacom One 13 touch è il primo display interattivo nella categoria degli entry-level compatti a disporre di funzione multi-touch a 10 dita, consentendo agli utenti di accedere a una dimensione del tutto nuova fatta di interazioni intuitive.

Wacom One S e M sono invece le prime tavolette con penna entry-level con sensibilità alla pressione di 4K e supporto dell’inclinazione per creare effetti calligrafici. La penna personalizzabile ha 2 pulsanti laterali per una maggiore produttività ed è disponibile in varie combinazioni di colori. La tecnologia condivisa UD permette non solo di usare la stessa penna con tutti i prodotti della linea, ma assicura anche la compatibilità dei device con alcune penne dei marchi di cancelleria più amati e che supportano l’uso con Wacom, come Staedtler (solo display Wacom One), LAMY o Dr. Grip in base alle preferenze personali, una vera e propria novità nel segmento delle tavolette grafiche.

Le tavolette con penna e i display interattivi Wacom One sono molto versatili: tutte sono compatibili con Windows, macOS, Android e Chrome OS e in molti casi per collegarli è sufficiente una connessione Plug and Play con un singolo cavo USB-C. Se necessario, sono disponibili anche i cavi HDMI opzionali e, inoltre, le tavolette Wacom One S e M dispongono anche di connettività Bluetooth. Il design sottile (lo spessore dei display è di soli 11,5 mm e delle tavolette è 7,9 mm) e il peso ridotto al minimo di tutti i quattro dispositivi rendono l’intera linea Wacom One un’ottima soluzione in termini di trasporto e ottimizzazione degli spazi di ingombro.







Wacom One è disponibile a partire da agosto nel Wacom eStore e presso rivenditori selezionati. Di seguito l’elenco dei modelli standard con i prezzi consigliati:

Display interattivo Wacom One 13 touch modello Standard

Prezzo: 649,99 €

Display interattivo Wacom One 12 modello Standard

Prezzo: 429,99 €

Tavoletta con penna Wacom One M modello Standard

Prezzo: 169,99 €

Tavoletta con penna Wacom One S modello Standard

Prezzo: 119,99 €

Oltre ai modelli standard acquistabili presso i rivenditori selezionati, nel Wacom eStore i clienti hanno la possibilità di acquistare solo il display o la tavoletta e separatamente gli accessori: dalla digital pen preferita ai cavi giusti per la configurazione fino ai supporti più adatti alle singole esigenze. Questa possibilità di personalizzazione aiuta a ridurre i costi e anche i rifiuti elettronici, perché consente ai clienti di acquistare solo gli accessori di cui hanno bisogno, evitando componenti inutili. Di seguito l’elenco dei modelli eStore con i prezzi:

Display interattivo Wacom One 13 touch modello eStore

Prezzo: 539,99 €

Display interattivo Wacom One 12 modello eStore

Prezzo: 319,99 €

Tavoletta con penna Wacom One M modello eStore

Prezzo: 119,99 €

Tavoletta con penna Wacom One S modello eStore

Prezzo: 69,99 €

Per ulteriori informazioni e le specifiche tecniche complete, si consiglia di consultare wacom.com o accedere al configuratore Wacom One del Wacom eStore.

