Arriva in Europa il nuovo speaker wireless compatto SRS-XB100 di Sony

Sony ha annunciato il lancio europeo di SRS-XB100, il nuovo speaker wireless compatto che concentra suoni potenti e cristallini in un design pratico da portare in giro ovunque. Il compagno ideale per godersi dell’ottima musica, anche in compagnia.

La batteria del nuovo XB100 vanta fino a 16 ore di autonomia. Solidissima all’esterno, la struttura presenta un grado di protezione dall’acqua e dalla polvere IP672 ed è completata da una versatile cinghia per portare il dispositivo ovunque. Dentro e fuori casa, il microfono integrato consente di effettuare telefonate direttamente tramite lo speaker, senza dover tenere in mano il cellulare. La qualità delle chiamate, inoltre, è garantita dalla tecnologia Echo Cancelling, che permette a due persone di parlare in contemporanea senza escludere nessuna delle voci.

Il radiatore passivo è sinonimo di massima potenza, mentre il diaframma decentrato assicura una definizione perfetta, anche ad alto volume. Nonostante la forma incredibilmente compatta, lo speaker è in grado di diffondere i suoni in ogni angolo, supportato dal processore Sound Diffusion e dalla tecnologia DSP.

Il corpo e la cinghia multiuso di SRS-XB100 sono realizzati in parte con plastica riciclata e l’imballaggio del prodotto non contiene plastica, a conferma dell’impegno dell’azienda a ridurre l’impatto ecologico dei propri prodotti.



