Sony lancia XAV-AX6050 e XAV-AX4050, i nuovi ricevitori multimediali Wi-Fi e DAB per auto

Sony ha presentato XAV-AX6050 e XAV-AX4050, le ultime new-entry nella linea di ricevitori Audio/Video per auto. Entrambi i ricevitori multimediali DAB ora si possono collegare allo smartphone senza bisogno di cavi, per un’esperienza di guida più comoda e sicura.

Grazie alla connessione Wi-Fi1 dello smartphone, unita all’antenna GPS esterna fornita in dotazione, che migliora il tracciamento della posizione, è possibile collegarsi a Apple CarPlay o Android Auto in modalità wireless, tenendo il dispositivo in tasca.

Apple CarPlay permette agli utenti di iPhone di effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi, aprire le app preferite, ottenere indicazioni basate sul traffico in tempo reale (anche da app di navigazione di terzi) e molto altro ancora direttamente dal cruscotto, senza distrarsi dalla guida.

Progettato per garantire sicurezza e praticità, Android Auto rende più semplice l’utilizzo dello smartphone attraverso il display dell’impianto auto di bordo. Il conducente può parlare con l’Assistente Google su Android Auto e avere accesso a connessione, intrattenimento e informazioni tenendo lo sguardo fisso sulla strada. Basta dire: “Ehi Google” o premere il tasto del comando vocale per iniziare.





Il modello AX6050 è dotato di un display Flush Surface da 17,6 cm (6,95”) con touchscreen capacitivo. Il fatto che il pannello sia montato perfettamente a filo, senza cornice, rende il design incredibilmente lineare ed elegante, perfetto per qualsiasi interno. Il ricevitore AX6050, inoltre, dispone di una porta HDMI alla quale collegare sorgenti audio e video esterne, per concedersi una piacevole pausa dal viaggio.

Il moderno touchscreen del modello AX4050, anche in questo caso da 17,6 cm (6,95”), è completato da un trattamento antiriflesso. In entrambi i dispositivi, l’interfaccia utente essenziale è stata rivista per assicurare una gestione semplice, rapida e intuitiva. Per raggiungere questo risultato, Sony ha attinto alla solida e pluriennale esperienza maturata nella progettazione delle GUI, apprezzate dai clienti di tutto il mondo.

A seconda del Paese o della regione, la nuova interfaccia utente della radio DAB ora mostra anche gli slideshow delle immagini degli album o le informazioni sul programma ascoltato.

Entrambi i nuovi modelli sono ad avvio rapido, pronti all’uso non appena si accende il motore, e con altrettanta tempestività visualizzano linee guida personalizzabili durante le manovre di parcheggio con la retrocamera. I comandi ergonomici sono sicuri da usare e pratici, come la possibilità di modificare sia lo sfondo che la posizione delle icone. La porta USB Type-C®3 supporta un’alimentazione a 5 V 3 A.

E se volume e potenza non bastano, i ricevitori AX6050 e AX4050 sono dotati di 3 terminali pre-out per poter creare un impianto acustico ancora più articolato e completo, aggiungendo ad esempio un subwoofer, un amplificatore mono e un amplificatore a 4 canali. I connettori sono placcati oro per prevenire l’ossidazione, oltre che il deterioramento del segnale.

Nel modello AX6050, inoltre, l’uscita pre-out ad alta tensione emette un segnale a 5 volt, sinonimo di sonorità ancora più cristalline e a prova di distorsioni.

Sia AX6050 che AX4050 sono facilissimi da installare. Il pannello posteriore da 1 DIN lascia spazio a sufficienza per sistemare sotto la radio cablaggi, comandi al volante e scatole di integrazione. Queste dimensioni, inoltre, consentono di montare la radio anche in presenza di ostruzioni dietro il punto di installazione.

I nuovi ricevitori DAB XAV-AX6050 e XAV-AX4050 saranno disponibili a partire da ottobre 2023.

