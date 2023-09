TCL annuncia la nuova Serie TV 4K P74

TCL, sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC, introduce una nuova Serie 4K per il mercato italiano con due modelli da 85 e 98 pollici.

Dotata della tecnologia Dolby Vision, che combina l'HDR a colori vibranti per offrire una qualità delle immagini ultra-vivida con una maggiore luminosità, un contrasto più elevato e una gamma di colori più ampia, la serie TCL P74 supporta anche la tecnologia Dolby Atmos, che riproduce con precisione i suoni in uno spazio multidimensionale e mette l'utente al centro dell'azione. Gli utenti possono godere di un'incredibile purezza del suono, vivere emozioni più intense, e lasciarsi trasportare dall’audio coinvolgente che riempie la stanza, e scopriranno anche varietà di colori intensi e ultra-realistici del cinema digitale direttamente nel loro salotto, grazie al pannello Wide Color Gamut che riproduce colori più puri e ricchi del 30% rispetto agli schermi LED tradizionali.

Per soddisfare le esigenze dei giocatori amatoriali, così come degli appassionati, la nuova serie P74 di TCL adotta le soluzioni Game Master 2.0 (nel modello da 85 pollici) o Game Master Pro 2.0 (nel modello da 98 pollici). Le porte HDMI 2.1 di cui è dotata la Serie supportano le risoluzioni video più elevate e le migliori impostazioni automatiche dell'immagine, con una latenza minima, così da migliorare in modo significativo le prestazioni di gioco.

La funzione ALLM (Auto Low Latency Mode) consente alle console per videogiochi o alla scheda grafica del PC di impostare automaticamente il televisore in modalità gioco, per sfruttare l’input lag superveloce. Il modello da 98 pollici supporta nativamente 144 Hz VR e offre un gameplay più fluido. Infine, l'esperienza del giocatore è ulteriormente migliorata dalla funzione Game Accelerator a 120 Hz sull'85'' e 240 Hz sul 98'' con risoluzione Full HD, per immagini ancora più fluide durante le scene in rapido movimento.

Gli schermi di grandi dimensioni, e in particolare il modello da 98 pollici, dotato di un pannello con frequenza di aggiornamento nativa di 144 Hz e tecnologia Motion Clarity Pro, offrono un’esperienza di visione straordinaria anche con gli sport. La sensazione di essere stadio donata dal modello da 98 pollici è ricreata tramite la presenza di speaker Onkyo 2.1, con il subwoofer che garantisce una maggiore dinamica dei bassi. Grazie a schermi così grandi, gli appassionati di sport possono godersi le loro partite preferite, da soli o assieme ad amici e familiari, a casa, nei ristoranti e nelle hall degli alberghi, dove i TV da 98 pollici rappresentano un'ottima scelta per offrire ai clienti un'esperienza visiva davvero coinvolgente, come se fossero in prima fila allo stadio.

La Serie P74 di TCL è dotata del sistema Smart TV Google TV con Google Assistant integratO, che offre oltre 700.000 film e serie TV disponibili sui servizi di streaming più diffusi, tutti organizzati e categorizzati in un unico e comodo catalogo. Inoltre, gli utenti possono accedere facilmente ai contenuti che amano grazie al controllo vocale integrato, parlando direttamente al televisore.

Serie P74 – Prezzi suggeriti al pubblico e caratteristiche principali

· 98P74 – 2.999 €

· 85P74 – 1.999 €

· 4K HDR

· Pannello Wide Color Gamut

· Pannello 144 Hz (85”: 60Hz)

· Game Accelerator 240Hz (85”: 120Hz)

· HDR 10+ / HLG / Dolby Vision IQ (85”: Dolby Vision)

· Audio Onkyo 2.1 Dolby Atmos (85”: Audio Dolby Atmos)

· Google TV

· Controlli vocali Google Assistant hands free / compatibile con Alexa

· Google Meet

· Supporto Apple AirPlay 2 e Home Kit (solo 98”)

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita