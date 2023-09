Sony presenta il nuovo smartphone Xperia 5 V

Sony ha presentato lo smartphone di fascia alta Xperia 5 V, dotato dell’innovativo sensore d’immagine “Exmor T for mobile”, impiegato in Xperia 1 V, per scattare immagini nitide e ad alta definizione in ogni situazione: di giorno, di notte, in ambienti interni e in spazi outdoor. Oltre a realizzare ritratti dai dettagli realistici, l’utente può selezionare una delle pre-impostazioni cromatiche della funzione Creative Look per abbinare colori e tonalità differenti a seconda della scena ritratta, senza alcuna post-produzione. La modalità bokeh, significativamente migliorata rispetto al modello precedente[iii], sfrutta la tecnologia AI per perfezionare i ritratti avvicinandoli agli standard delle fotocamere con obiettivo intercambiabile.

Il doppio obiettivo posteriore consente di mettersi alla prova con tre lunghezze focali: 16 mm, 24 mm e 48 mm. La lunghezza di 48 mm equivale a una lunghezza focale ottica di 2x, e ciò permette di immortalare i soggetti in dimensioni più grandi, senza preoccuparsi del deterioramento della qualità dell’immagine.

La nuova app Video Creator vanta una funzione di editing automatico pensata per realizzare videoclip in modo immediato. Una volta determinata la lunghezza del video, non si deve fare altro che selezionare le foto o i video desiderati e abbinarli alla musica: in circa un minuto, Video Creator elabora il file finale. In questo modo, anche chi non ha alcuna esperienza di video editing può facilmente concepire contenuti originali, degni di essere condivisi sui social media. Un’altra possibilità consiste nell’impostare manualmente le preferenze per l’adattamento delle clip, l’applicazione di filtri in base all’atmosfera desiderata e molto altro ancora.

Xperia 5 V è dotato anche di un microfono per la registrazione vocale dedicato, che dà la priorità al protagonista del filmato. La sua voce viene catturata in modo chiaro, persino negli spazi più affollati, con sovrapposizioni di voci e rumore ambientale circostante.









Uno speaker di nuova concezione, dai bassi profondi e potenti, è infatti abbinato a un display OLED luminoso che assicura una visibilità elevata, anche in condizioni di luce outdoor intensa. Dai propri programmi TV preferiti ai video in diretta, in streaming o caricati sui social media, le splendide immagini regalate dal processore d’immagine di alta qualità dei TV BRAVIA di Sony ,“X1 for mobile”, rendono possibile un’esperienza immersiva. Una singola ricarica completa è sufficiente per guardare più di 24 ore di contenuti e, quando sembra di non aver più materiale da vedere, BRAVIA CORE for Xperia è pronta a venire in soccorso con centinaia di novità e classici del cinema in qualità elevata.

La batteria ad alta capacità da 5.000 mAh offre una durata superiore ad altri smartphone con batterie della stessa capacità ed è perfetta per seguire show o video di tendenza, senza doversi scontrare con un’autonomia ridotta. Grazie all’esclusiva tecnologia di risparmio energetico, il consumo è ridotto di circa il 20% rispetto al modello precedente3 e, anche usando lo smartphone in modo attivo per tutto il giorno, la batteria rimane al 50% o più. Il nuovo modello Xperia supporta non solo la ricarica wireless e la ricarica rapida (fino al 50% di autonomia ripristinata in 30 minuti), ma anche un’esclusiva tecnologia di ottimizzazione della ricarica che previene il deterioramento della batteria: anche dopo 3 anni, questa mantiene l’80% o più della capacità massima.

Dal punto di vista delle prestazioni, la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen2 è più rapida ed efficiente nel multi-tasking e consente di fare tutto ciò che si vuole più a lungo, senza compromessi. In aggiunta, le dimensioni dello strato termodissipatore sono aumentate del 40% rispetto al modello precedente3 in quanto misura di dissipazione del calore estremamente efficace e il consumo energetico della CPU è stato migliorato. Il nuovo processore, la gestione termica superiore e l’incremento del 40% del volume dello strato termodissipatore aiutano Xperia 5 V a non surriscaldarsi in caso di uso intenso, così da poter sfruttare al massimo tutta la sua potenza.

Infine, Game Enhancer, una funzione di assistenza che rende ancor più piacevole il gaming, ha un nuovo colore tema, ma continua a proporre un’ampia gamma di opzioni vincenti, tra cui: L-γ raiser, equalizzatore audio, microfono per le chat vocali e funzione di registrazione dello schermo, particolarmente utile per acquisire e distribuire contenuti su YouTube. La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen2 ed Elite Gaming di Qualcomm promuovono la stabilità del gioco.

