Apple presenta il nuovo Apple Watch Series 9

Apple ha annunciato Apple Watch Series 9, il nuovo dispositivo alimentato da chip Apple creato su misura nel nuovo S9 SiP. Il chip per watch più potente ad oggi porta miglioramenti generali a livello di sistema e nuove funzioni, come il doppio tap e Siri on-device per accedere ai dati salute e registrarli in modo privato e sicuro.

Apple Watch Series 9 include anche un nuovo Neural Engine 4-core, in grado di raggiungere velocità fino a due volte superiori nelle attività di machine learning rispetto a Apple Watch Series 8. L’efficienza energetica del chip S9 SiP permette alla batteria di Apple Watch Series 9 di durare tutto il giorno, fino a 18 ore.







Innovazioni come la Digital Crown e il Taptic Engine, insieme a gesti, azioni e opzioni come fare tap, scorrere, alzare il polso e coprire per disattivare l’audio, rendono Apple Watch semplice e intuitivo da usare. Con il nuovo gesto doppio tap, gli utenti possono controllare in tutta facilità Apple Watch Series 9 con una sola mano, senza neanche toccare il display. Gli utenti possono toccare due volte la punta dell’indice e del pollice della mano su cui indossano Apple Watch Series 9 per eseguire comodamente e velocemente molte delle azioni più comuni.

Il doppio tap controlla il pulsante principale delle app e può essere usato per interrompere un timer, riprodurre e mettere in pausa un brano o posticipare una sveglia. Inoltre, si può usare anche per rispondere e terminare una chiamata e persino per scattare una foto con l’app Fotocamera su Apple Watch. Con un doppio tap è possibile aprire la nuova Raccolta smart sul quadrante e ne basta un altro per scorrere tra i diversi widget.

Il nuovo gesto doppio tap è reso possibile dal Neural Engine più veloce in Apple Watch Series 9, che elabora dati dall’accelerometro, dal giroscopio e dal sensore del cardiofrequenzimetro ottico usando un nuovo algoritmo di machine learning. L'algoritmo rileva i più impercettibili movimenti unici del polso e i cambiamenti nel flusso sanguigno quando l’utente fa doppio tap con l’indice e il pollice. Il doppio tap sarà disponibile con l’aggiornamento software in arrivo il mese prossimo.





Per la prima volta su Apple Watch, le richieste di Siri possono essere processate on-device. Per quelle che non prevedono la ricerca di informazioni su internet, come iniziare un allenamento o impostare un timer, Siri non fa più affidamento alla rete cellulare o Wi-Fi fornendo quindi risposte più affidabili e più velocemente. Inoltre, il potente Neural Engine migliora l’accuratezza della dettatura del 25% rispetto ad Apple Watch Series 8.

L’elaborazione on-device è privata e sicura, e ora si può usare Siri per accedere ai dati dell’app Salute per qualsiasi richiesta relativa alla salute o al fitness. Per esempio, gli utenti possono chiedere quante ore hanno dormito la notte precedente, quanto manca per chiudere gli anelli Attività, oppure qual è il livello di glicemia se hanno collegato uno strumento di monitoraggio. Inoltre, su Apple Watch Series 9, gli utenti possono chiedere a Siri di registrare dati come il peso, il ciclo o i farmaci assunti.

La possibilità di usare Apple Watch per ritrovare iPhone è una delle funzioni preferite dagli utenti. Ora, il SiP S9 include un chip Ultra Wideband (UWB) di seconda generazione che consente di utilizzare la funzione Posizione precisa per la linea di iPhone 15, dotata dello stesso chip UWB. La funzione Posizione precisa indica distanza e direzione oltre a fornire una guida visiva, aptica e audio per ritrovare iPhone quando lo si perde di vista, anche se si trova nella stanza accanto.

App riprogettate, per visualizzare in modo innovativo le informazioni, e la nuova Raccolta smart, che mostra i widget più rilevanti al momento giusto.

Deliziosi nuovi quadranti: Snoopy, Palette e Solare analogico. Un nuovo quadrante Nike, Nike Globe, illumina le linee sul globo ad ogni secondo che passa.

Connettività Bluetooth per misuratori di potenza, sensori di velocità e sensori di cadenza arriva per chi ama il ciclismo rendendo possibili nuove metriche e Viste allenamento, nonché allenamenti in bici.

Un allenamento in bici può essere visualizzato in automatico come attività in tempo reale su iPhone e venire ingrandito a schermo intero quando selezionato.

Chi ama il trekking ora potrà contare sui nuovi waypoint nell’app Bussola e sulle funzioni di Mappe per le attività outdoor.

La registrazione dello stato d’animo nell’app Mindfulness offre nuovi strumenti a sostegno della salute mentale.

Il sensore di luce ambientale, che può misurare il tempo trascorso alla luce del giorno, riduce il rischio di sviluppare la miopia e apporta ulteriori benefici per la salute psicofisica a tutte le età.

Apple Watch Series 9 è dotato di watchOS 10 , un aggiornamento software fondamentale che offre:

Alcune combinazioni di casse e cinturini per Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch SE sono i primi prodotti carbon neutral. Come parte dell’obiettivo 2030 di Apple, l'impronta carbonica di Apple Watch è stata ridotta significativamente. In particolare, sono state ridotte le emissioni prodotte dalle tre principali fonti di gas serra: materiali, elettricità e trasporto. La piccola quantità di emissioni residua viene compensata con crediti di carbonio di alta qualità provenienti da progetti basati sulla natura. Il packaging di Apple Watch è stato completamente riprogettato per essere fatto al 100% con materiali a base di fibre. Sulla confezione un nuovo logo indica i modelli carbon neutral.





Apple Watch Series 9 è disponibile in due misure, 41 mm e 45 mm, nei colori galassia, mezzanotte, argento, (PRODUCT)RED; è disponibile anche una nuova cassa in alluminio rosa, che si aggiunge alle versioni in acciaio inossidabile color oro, argento e grafite.

Tutti i modelli di Apple Watch Series 9 in alluminio con il nuovo cinturino Sport Loop sono carbon neutral.

Apple Watch SE è disponibile con cassa in alluminio in due misure, 40 mm e 44 mm, ed è carbon neutral quando abbinato ad un nuovo cinturino Sport Loop.

Apple Watch Hermès è disponibile in acciaio inossidabile nei colori argento e nero siderale.

In Australia, Canada, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e oltre 40 Paesi e aree geografiche è possibile ordinare Apple Watch Series 9 e Apple Watch SE a partire da oggi; saranno disponibili negli store a partire da venerdì 22 settembre.

Apple Watch Series 9 ha un prezzo a partire da €459 (IVA incl.) e Apple Watch SE ha un prezzo a partire da €289 (IVA incl.).

I cinturini per Apple Watch, Apple Watch Nike e Apple Watch Hermès possono essere ordinati a partire da oggi su apple.com/store e tramite l’app Apple Store; saranno disponibili negli store a partire da venerdì 22 settembre.

watchOS 9 sarà disponibile per Apple Watch Series 4 e modelli successivi a partire da lunedì, 18 settembre e richiede iPhone XS o modelli successivi con iOS 17. Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i dispositivi e in tutte le aree geografiche.

Chi acquista Apple Watch Series 9, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra 2 o un nuovo Apple Watch Series 4 o modelli successivi ha diritto a tre mesi gratis di Apple Fitness+.

