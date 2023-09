Apple presenta Apple Watch Ultra 2

Apple ha presentato Apple Watch Ultra 2, portando nuove funzioni sullo smartwatch Apple più capace e robusto e raggiungendo un significativo traguardo ambientale.

Apple Watch Ultra 2 è alimentato da chip Apple creato su misura nel nuovo S9 SiP. Il chip per watch più potente ad oggi porta miglioramenti generali a livello di sistema e nuove funzioni, come il doppio tap e Siri on-device per accedere ai dati salute e registrarli in modo privato e sicuro. Apple Watch Ultra 2 include anche un nuovo Neural Engine 4-core, in grado di raggiungere velocità fino a due volte superiori nelle attività di machine learning rispetto al primo Apple Watch Ultra.

Innovazioni come la Digital Crown e il Taptic Engine, insieme a gesti, azioni e opzioni come fare tap, scorrere, alzare il polso e coprire per disattivare l’audio, rendono Apple Watch semplice e intuitivo da usare. Con il nuovo gesto doppio tap, gli utenti possono controllare in tutta facilità Apple Watch Ultra 2 con una sola mano, senza neanche toccare il display. Gli utenti possono toccare due volte la punta dell’indice e del pollice della mano su cui indossano Apple Watch Ultra 2 per eseguire comodamente e velocemente molte delle azioni più comuni. Con un doppio tap è possibile aprire la nuova Raccolta smart sul quadrante e ne basta un altro per scorrere tra i diversi widget.

Il doppio tap controlla il pulsante principale delle app e può essere usato per interrompere un timer, riprodurre e mettere in pausa un brano o posticipare una sveglia. Il nuovo gesto può essere usato per rispondere e terminare una chiamata, scattare una foto con l’app Fotocamera su Apple Watch o persino passare alla nuova vista Altitudine dell’app Bussola per vedere il dislivello relativo dei waypoint salvati.

Il nuovo gesto doppio tap è reso possibile dal Neural Engine più veloce in Apple Watch Ultra 2, che elabora dati dall’accelerometro, dal giroscopio e dal sensore del cardiofrequenzimetro ottico usando un nuovo algoritmo di machine learning. L'algoritmo rileva i più impercettibili movimenti unici del polso e i cambiamenti nel flusso sanguigno quando l’utente fa doppio tap con l’indice e il pollice. Il doppio tap sarà disponibile con l’aggiornamento software in arrivo il mese prossimo.

La nuova e avanzata architettura del display consente di raggiungere una luminosità massima di 3000 nit, il 50% in più rispetto alla prima generazione: Apple Watch Ultra 2 ha lo schermo più luminoso mai progettato da Apple e assicura una maggiore leggibilità, anche in condizioni di elevata luminosità. In stanze buie o al mattino presto, il display può ridurre la luminosità fino a un singolo nit, in modo da non disturbare le persone che si hanno accanto. Anche la torcia sfrutta al meglio la nuova architettura del display: ruotando la Digital Crown, la luminosità dello schermo raddoppia temporaneamente per illuminare meglio l’ambiente circostante.

Apple Watch Ultra 2 è progettato per le condizioni più estreme. Rispetto a qualsiasi altro prodotto Apple è stato testato per l’utilizzo nel più ampio range di altitudini, da 500 metri sotto al livello del mare, per immersioni nelle acque più profonde, fino ai 9.000 metri, per scalare le vette più alte al mondo.

Apple Watch Ultra è perfetto per gli sport acquatici, inclusi quelli più estremi come il kitesurfing e il wakeboard, e per le immersioni ricreative fino a 40 metri - e ora immersioni in apnea - con l'app aggiornata Oceanic+ di Huish Outdoors.

L’app integrata Profondità permette ora di salvare un log di ciascuna sessione così gli utenti possono analizzare le sessioni più recenti su Apple Watch Ultra o vedere la cronologia completa di tutte le immersioni con il punto di entrata in acqua GPS nell’app Fitness su iPhone.







App riprogettate, per visualizzare in modo innovativo le informazioni, e la nuova Raccolta smart, che mostra i widget più rilevanti al momento giusto.

I nuovi quadranti Snoopy, Palette, Solare Analogico e Nike Globe, in aggiunta all’esclusivo Modulare Ultra.

La modalità Notte, che ora usa il sensore di luce ambientale e si attiva automaticamente al buio.

Connettività Bluetooth per misuratori di potenza, sensori di velocità e di cadenza per chi ama il ciclismo, oltre a nuove metriche e Viste allenamento, nonché allenamenti di bici. Zone di potenza, che aiutano gli utenti a ottenere il massimo dagli allenamenti.

La possibilità di visualizzare automaticamente gli allenamenti di bici come attività in tempo reale su iPhone oltre che aprirli a tutto schermo per vedere meglio i parametri mentre si pedala.

La nuova app Bussola, che mostra l’altitudine in tempo reale e include una vista 3D dei waypoint con il loro dislivello relativo.

La registrazione degli stati d’animo nell’app Mindfulness, che offre nuovi strumenti a sostegno della salute mentale.

La possibilità di misurare il tempo trascorso alla luce del giorno grazie al sensore di luce ambientale per aiutare a ridurre il rischio di miopia.

Apple Watch Ultra 2 ha di serie watchOS 10 , un aggiornamento software fondamentale che offre:





Linea

Apple Watch Ultra 2 è disponibile nella versione con cassa da 49 mm ed è carbon neutral in combinazione con i nuovi cinturini Trail Loop o Alpine Loop.

Il cinturino Alpine Loop è disponibile nei nuovi colori blu, indaco e verde oliva, il cinturino Trail Loop è disponibile nelle nuove combinazioni arancione/beige, verde/grigio e blu/nero, mentre il cinturino Ocean è disponibile nella nuova versione blu e arancione.

I nuovi cinturini Trail Loop e Alpine Loop sono carbon neutral e contengono oltre il 30% di materiali riciclati.

In Australia, Canada, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Gran Bretagna, Stati Uniti e in oltre 40 Paesi e aree geografiche Apple Watch Ultra 2 potrà essere ordinato a partire da oggi e sarà disponibile negli store a partire da venerdì 22 settembre.

Il prezzo di Apple Watch Ultra 2 è €909 (IVA incl.).

watchOS 10 sarà disponibile per Apple Watch Series 4 e modelli successivi a partire dal 18 settembre e richiede iPhone XS o modelli successivi con iOS 17. Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i dispositivi e in tutte le aree geografiche.

Chi acquista Apple Watch Series 9, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra 2 o un nuovo Apple Watch Series 4 o modelli successivi ha diritto a tre mesi gratis di Apple Fitness+.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita