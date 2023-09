Soluzioni professionali Techly per detergere e proteggere dispositivi elettronici e meccanici

Techly si impegna da sempre nella cura degli strumenti meccanici e elettronici e fornisce una serie di pulitori detergenti professionali appositamente predisposti per rimuovere delicatamente polvere e sporco dalle apparecchiature, senza danneggiare i materiali e lasciare residui di umidità.

Per la pulizia dei contatti elettrici, Techly offre due spray: ICA-CA 041T e ICA-CA T06T. Il primo, il pulitore detergente secco ICA-CA 041T , è indicato per apparecchi meccanici di precisione ed elettronici poiché non conduce corrente ed evapora rapidamente. Lo spray pulitore per contatti elettrici ICA-CA T06T , invece, è perfetto per eliminare grasso, olio e incrostazioni da tastiere, cursori e microcontatti, ripristinando il corretto passaggio di energia elettrica nei dispositivi.

Per rimuovere lo sporco facilmente e rapidamente senza rovinare i materiali plastici, Techly propone la bomboletta ad aria compressa (400 ml) ICA-CA 100T, che utilizza l’alta pressione per pulire a fondo apparecchiature elettroniche particolarmente delicate in maniera non invasiva. Questo prodotto è particolarmente adatto per il settore fotografico e HI-FI, in quanto riesce a rimuovere polvere e residui su notebook, lenti di proiettori e altri device senza graffiare.

La formula antistatica del detergente ICA-CA 007T, è in grado di igienizzare tutte le superfici in plastica, legno e metallo creando una pellicola apolare che riduce l’attrazione dello sporco su monitor, fotocopiatrici e piani di lavoro.

La gamma di lubrificanti Techly è molto vasta especifica per ogni necessità. Il silicone spray ICA-CA 042T, indicato anche per cerniere, serrature e attrezzatture marine, offre una soluzione idrorepellente particolarmente utile come distaccante per lo stampaggio di plastica e gomma, nonché come scivolante per materiali plastici, carta, tessuti e cavi elettrici.

ICA-CA 004T è, invece, lo spray lubrificante 400 ml dotato di proprietà sbloccanti e protettive in grado di rimuovere la ruggine da viti e bulloni e previene l’ossidazione, creando un film idrorepellente.

ICA-CA 001T è un lubrificante protettivo con elevato potere di penetrazione, disponibile anche nella versione ecologica a base vegetale ICA-CA 012T, priva di siliconi e quindi non infiammabile. Questi spray sono indicati per sbloccare componenti mobili come serrature, catene e ingranaggi. Grazie alle loro proprietà anticorrosive, antiossidanti e idrorepellenti, questi lubrificanti sono perfetti per la manutenzione di meccanismi arrugginiti, aiutando a eliminare i cigolii e facilitandone lo scorrimento.

Techly fornisce anche il passacavi ICA-CA 005T, che agevola lo scorrimento nelle canaline di cavi elettrici in guaina, cavi telefonici e fibre ottiche. L’azione di questo spray riduce l’attrito, ne facilita il passaggio anche nei punti più difficili, senza danneggiare plastica e/o gomma e soprattutto proteggendo i cavi dall’usura e dall’invecchiamento.

Techly dispone di una gamma completa di prodotti professionali per la pulizia e la protezione di dispositivi elettronici e meccanici. Grazie ai pulitori detergenti di precisione, spray lubrificanti e passacavi, Techly aiuta a garantire la cura e la manutenzione ottimale di tutte le apparecchiature. I prodotti sono formulati per rimuovere delicatamente lo sporco senza danneggiare i materiali e lasciare residui di umidità. Con la loro efficacia antistatica, idrorepellente e protettiva, consentono un corretto passaggio di energia elettrica, riducono l'attrazione dello sporco e prevengono l'usura e l'invecchiamento dei dispositivi.

