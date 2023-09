Analisi idealo: gli italiani vorrebbe spendere di meno per l’elettronica di consumo, considerata troppo cara

Gli italiani vorrebbero spendere di meno per l’elettronica di consumo, i cui prezzi sono spesso giudicati troppo alti. È quanto messo in luce da.

Esaminando le 30 principali categorie di prodotto su cui è stato attivato l’avviso di prezzo in Italia, 16 di queste appartengono al settore elettronica ed oltre al podio sopracitato includono schede grafiche, cuffie, computer portatili, tablet, console di gioco, monitor, CPU ed altoparlanti. Sintomo che la richiesta palese degli internauti italiani sia quella di voler risparmiare sull’elettronica.

In dettaglio, gli italiani vorrebbero che gli smartphone, i tablet e gli smartwatch costassero circa il 16% in meno, le TV, le console di gioco e le schede grafiche il 19% in meno e le cuffie il 20% in meno.

Ma a quanto ammonta in euro questo risparmio desiderato? I televisori e i computer portatili dovrebbero costare in media circa 220 euro in meno rispetto al prezzo a cui vengono proposti, le schede grafiche circa 170 euro in meno, gli smartphone e i tablet circa 100 euro di meno, mentre gli smartwatch 60 euro in meno.

Non solo elettronica. Un’altra categoria su cui gli italiani vorrebbero risparmiare è quella degli elettrodomestici: aspirapolvere, frigoriferi, asciugatrici, lavatrici, piani cottura e forni rientrano nella top-30 delle categorie su cui è stato attivato l’avviso di prezzo nell’ultimo anno. In media, secondo gli italiani, questi prodotti dovrebbero costare tra il 16% ed il 19% in meno, per un risparmio medio auspicato tra i 100 ed i 130 euro. Tra le ulteriori categorie di prodotto che dovrebbero costare meno ci sono le scarpe da ginnastica (-16%), i profumi (-19%) ed i Lego (-21%).

Interessante notare come in molti casi la fluttuazione reale dei prezzi vada oltre quelli che sono i desiderata degli utenti: ad esempio, se in media gli italiani chiedono che una CPU costi il 14% in meno, attraverso il monitoraggio dei prezzi online questa raggiunge costi inferiori anche del 29%.

La funzione “avviso di prezzo”. La funzione “avviso di prezzo” di idealo monitora le tempistiche e i prezzi in maniera automatica, offrendo all’utente la possibilità di indicare il prezzo al quale vorrebbe acquistare un determinato articolo. Quando il prodotto raggiunge il prezzo indicato, il sistema invia un alert (via mail o tramite notifica push se si utilizza l’app di idealo) avvisando l’utente che può procedere all'acquisto con il risparmio desiderato. La procedura per attivarla è molto semplice: una volta selezionato il prodotto desiderato su idealo, è possibile vedere l’andamento del prezzo e la funzione “avviso di prezzo” in alto a destra. Basterà, dunque, cliccare su “Attiva l’avviso di prezzo” per impostare il costo desiderato.

