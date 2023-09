Apple: macOS Sonoma è ora disponibile

macOS Sonoma è ora disponibile come aggiornamento software gratuito, e porta sul Mac tante nove funzioni per lavorare e giocare al massimo.

Con macOS Sonoma, i widget possono essere posizionati sulla Scrivania, e si integrano perfettamente con lo sfondo quando ci sono altre finestre aperte. Inoltre, diventano interattivi per permettere all’utente di fare al volo cose come completare un promemoria, far partire o mettere in pausa la musica e controllare gli accessori di domotica, direttamente dalla Scrivania. E grazie alla magia di Continuity, il Mac può essere personalizzato con gli stessi widget presenti sull’iPhone.

La nuova raccolta di salvaschermo in macOS Sonoma comprende video in slow‑motion di alcune delle più belle località al mondo, come l’ampio skyline di Hong Kong, le pareti rocciose della Monument Valley in Arizona e le dolci colline di Sonoma nella California settentrionale. E quando si fa il login, l’ultimo fotogramma diventa lo sfondo della Scrivania.







macOS Sonoma offre funzioni migliorate per le videocall che consentono di presentare e condividere i contenuti in modo più efficace in qualsiasi app di videoconferenza. Con la Modalità sovrapposizione, la persona che parla può apparire davanti ai contenuti che sta presentando, e il pubblico può dare un riscontro in tempo reale grazie alle Reazioni: basta un gesto per riempire lo schermo con divertenti effetti 3D come palloncini, coriandoli o cuori.

Grazie ai profili in Safari, l’utente può tenere separate le attività di navigazione in base ad argomenti come lavoro e studio, e passare da un profilo all’altro in un attimo. La modalità “Navigazione privata” è stata migliorata e offre ancora più protezione contro le tecniche di tracciamento più evolute: blocca le finestre quando non sono in uso, impedendo il caricamento dei tracker. Ora Safari permette di aggiungere al Dock anche i siti web, corredati da una barra degli strumenti semplificata e le relative notifiche, offrendo un’esperienza del tutto simile a quella delle app.

Grazie alla potenza del chip Apple, decine di milioni di Mac permettono di giocare ai videogame più impegnativi con performance scattanti, tanta autonomia e una grafica mozzafiato. La Modalità gioco su macOS Sonoma offre un gameplay ottimizzato grazie a frame rate più fluidi e costanti; inoltre, riduce notevolmente l’input lag e la latenza audio con i controller di gioco wireless e gli AirPods. La Modalità gioco è compatibile con tutti i videogame per Mac, anche i più recenti e quelli di prossima uscita, fra cui DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, Stray, Layers of Fear e SnowRunner.







Altri aggiornamenti di macOS Sonoma

Note: PDF e scansioni di presentazioni, compiti, tesine e altri documenti possono essere visualizzati direttamente in Note. Inoltre, l’utente può creare dei link per collegare una nota a un’altra, mettendo in relazione idee e contenuti.

Password: ora si può condividere un insieme di password con un gruppo. Ogni persona del gruppo può aggiungere e modificare le password per tenerle aggiornate, e poiché la condivisione avviene tramite il Portachiavi iCloud, è protetta dalla crittografia end-to-end. Inoltre, i codici di verifica monouso ricevuti in Mail vengono inseriti in automatico in Safari, per effettuare facilmente il login in sicurezza senza uscire dal browser.

Messaggi: i filtri di ricerca e la possibilità di rispondere a un messaggio semplicemente sfiorando con il dito migliorano l’esperienza d’uso giornaliera. E i nuovi Adesivi live si sincronizzano tra macOS, iOS e iPadOS.

Promemoria: grazie alle liste della spesa intelligenti in Promemoria, le soste al supermercato sono più semplici e rapide, perché le liste sono organizzate in sezioni e si possono disporre in orizzontale grazie alla nuova vista a colonne.

Tastiera: la correzione automatica riceve un aggiornamento completo con un modello linguistico transformer, un modello linguistico di machine learning su dispositivo all'avanguardia che migliora la precisione. Il nuovo design rende più facili le correzioni e le previsioni in linea completano rapidamente le frasi. Dettatura offre un riconoscimento vocale di livello superiore e la possibilità di passare fluidamente dalla voce alla digitazione.

Condividi schermo: una nuova modalità ad alte prestazioni nell’app Condivisione Schermo rende l’accesso da remoto incredibilmente reattivo su connessioni a banda larga, così i team creativi possono lavorare anche a distanza.

