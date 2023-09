Sneaker X: Cooler Master ridefinisce le regole del PC Gaming con un lancio rivoluzionario

Cooler Master ha annunciato il lancio ufficiale di un prodotto rivoluzionario che rimodellerà il panorama del PC gaming: Sneaker X.

La sneaker ha ridefinito il nostro concetto di sport, musica e moda, e ora si evolve in una forma del tutto nuova: il PC.

Il design di questo Gaming Rig è un omaggio all'iconica sneaker, la scarpa sportiva che fa parte della nostra vita di tutti i giorni. Sneaker X è la scelta ideale per gli amanti delle sneaker che desiderano aggiungere alla loro collezione un elemento funzionale, un PC, e per i videogiocatori che vogliono esprimere il loro stile mentre si immergono nella loro passione più grande. Con Sneaker X lo stile personale e la passione si fondono in un'unica esperienza.

Il fondamento di questo straordinario progetto risiede nel lavoro del modder JMDF, il quale inizialmente ha presentato la sua visione durante la Case Mod World Series 2020 di Cooler Master, guadagnando fin da subito una notevole attenzione.

Poco meno di tre anni dopo, quel concetto innovativo è diventato realtà, dando vita a un prodotto ora disponibile per l'acquisto. Questo PC desktop rivoluzionario è stato progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze degli utenti, sottolineando il costante impegno di Cooler Master nel superare i limiti dell'innovazione.



È compatibile con schede madri con fattore di forma ITX, PSU SFX e 3-slot GPU, tuttavia, ciò che conferisce un'eccezionale unicità a questo PC è l'inclusione di un sistema di raffreddamento a liquido AIO. Questa innovazione assicura un'efficace dissipazione del calore senza compromettere la sua compattezza originale.

ll Gaming Rig Sneaker X è disponibile in quattro varianti esclusive su Drako.it. I prezzi partono da 3499 Euro (IVA inclusa) per la versione Intel i7-13700K / AMD 7800X3D, mentre la più potente edizione Intel 13900K / AMD 7950X3D, GeForce RTX 4080 OC Edition, è disponibile a 4499 Euro (IVA inclusa).

Sneaker X rappresenta un must-have per gli appassionati delle sneaker. Il suo design unico e l'uso di materiali pregiati la rendono non solo un'attrazione irresistibile, ma anche l'invidia di qualsiasi collezione.



