Microsoft, disponibili in Italia i nuovi laptop della linea Surface

Surface Laptop Go 3 e Surface Laptop Studio 2, i due nuovi laptop proposti da Microsoft per la lineup Surface dedicata al mondo consumer, da oggi sono disponibili per il mercato italiano.

Dal 21 di settembre è disponibile anche il nuovissimo Surface Go 4, un dispositivo ultraportatile progettato per le aziende che offre alte prestazioni, permettendo ai dipendenti di connettersi ai dati, alle informazioni e alle persone di cui hanno bisogno per svolgere le loro attività.

Il nuovo Surface Laptop Go 3 rappresenta un perfetto equilibrio tra stile e prestazioni. Con un processore Intel® Core™ i5, fino a 16GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 256 GB, offre un'esperienza di utilizzo fluida e veloce, ideale per lo streaming o l’uso delle app preferite. Grazie a Clipchamp, è persino possibile creare contenuti video straordinari in modo semplice, sfruttando le nuove funzionalità di AI, come ad esempio la composizione automatica.

Surface Laptop Go 3 è il più leggero e portatile della gamma, perfetto quindi per chi è sempre in movimento. Il design è sottile ed elegante, la batteria ha una durata fino a 15 ore e, grazie alle finiture in metallo, è anche resistente. Inoltre, il display touchscreen PixelSense Flow da 12,4 pollici offre un'esperienza di digitazione eccezionale, con immagini nitide e colori brillanti grazie a una risoluzione di 1536×1024 (148 ppi).

Il nuovo Surface Laptop Go 3 è disponibile a partire dal 3 ottobre 2023 a partire da 909,00 €







Surface Laptop Studio 2 è invece il laptop più potente della gamma in grado di unire versatilità per creare e prestazioni eccellenti. Grazie al processore Intel Core di 13° generazione basato su Intel Evo e alla potente GPU NVIDIA di ultima generazione questo modello offre oltre il doppio della potenza e circa l’89% di prestazioni grafiche in più rispetto al modello precedente, potenziato dall’intelligenza artificiale. Dotato di display touch PixelSense Flow da 14,4 pollici (formato 3:2) con risoluzione di 2400 x 1600 pixel si presenta con un design flessibile e un touchpad aptico per migliorare l'accessibilità.

Il Surface Laptop Studio 2 è pensato per creativi, videomaker e professionisti della grafica, anche grazie alla memoria da 32GB che consente di eseguire simultaneamente diversi programmi creativi che richiedono performance elevate. Questo modello è in grado, inoltre, di offrire esperienze di intrattenimento e gioco davvero immersive, grazie a una grafica high-end e quattro altoparlanti Omnisonic con Dolby Atmos. Dotato di HDR11 e Dolby Vision IQ offre colori accesi e neri profondi.

Il suo design ultra-versatile permette di utilizzarlo come laptop per la scrittura, come piattaforma per lo streaming o come studio di design in combinazione con la Slim Pen 21 per disegnare. Grazie all'uso di Adobe Premiere Pro e alla combinazione di portabilità e potenza del Surface Studio 2, è possibile montare, editare e esportare video in modo professionale ovunque ci si trovi.

Anche il nuovo Surface Laptop Studio 2 sarà disponibile dal 3 ottobre 2023 a partire da 2.259,00€







Microsoft presenta infine il nuovissimo Surface Go 4, il modello più compatto della famiglia Surface, dedicato esclusivamente ai clienti business. Questo dispositivo versatile già disponibile dal 21 settembre sul mercato italiano, è stato progettato per offrire mobilità senza compromessi e solide performance, rispondendo alle crescenti esigenze di flessibilità nel mondo del lavoro moderno.

Surface Go 4 è il 2-in-1 affidabile e portatile progettato per chi lavora in prima linea. Dalle figure che guidano gli acquisti presso uno store, a coloro che forniscono assistenza ai pazienti in contesti sanitari o gestiscono le operazioni sul campo, Surface Go 4 migliora la loro produttività con dispositivi durevoli e facili da maneggiare che si adattano a qualsiasi ambiente.

Il design è sottile, resistente e ultraleggero, con un peso di soli 521 grammi. Surface Go 4 è stato concepito per adattarsi al dinamismo dell'ambiente di lavoro moderno. Offre una flessibilità senza precedenti, grazie all'integrazione di Windows 365 Frontline, che consente di accedere rapidamente a strumenti e risorse aziendali essenziali ovunque ci si trovi. Inoltre, con l'autenticazione senza password tramite NFC, Surface Go 4 assicura un accesso sicuro alle informazioni aziendali, garantendo al contempo una produttività ottimale. La combinazione di design elegante e funzionalità avanzate lo rende uno strumento essenziale per le aziende orientate al futuro.

