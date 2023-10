HMD porta la produzione di smartphone 5G in Europa

Dopo il recente annuncio della transizione verso una nuova strategia di portfolio multimarca, HMD Global Oy (“HMD”), il più grande produttore europeo di smartphone, ha annunciato un altro importante risultato: l’azienda ha iniziato a produrre smartphone 5G in Europa. Il primo dispositivo, Nokia XR21, è ora disponibile per l’acquisto da parte dei clienti enterprise. Ogni dispositivo viene sottoposto a rigorosi test su software e malware europei, e alcuni clienti enterprise hanno richiesto una sicurezza aggiuntiva in collaborazione con una serie di cybersecurity partner. Con un’attenzione particolare alla sicurezza del software e alla privacy by design, dal 2019 i dati dei consumatori e delle aziende di tutti gli smartphone prodotti da HMD vengono archiviati ed elaborati sui server di HMD in Finlandia.

Oltre alla sicurezza, Nokia XR21 è costruito per durare nel tempo ed è eco-sostenibile. Grazie alla certificazione di durabilità di livello militare e alla classificazione IP69K, questo smartphone resiste a polvere, calore, urti e acqua. Nell’ambito del costante impegno di HMD per la sostenibilità, Nokia XR21 è stato realizzato per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente: la scocca è in alluminio 100% riciclato e la batteria, che dura due giorni, supporta il 60% di ricariche in più nel corso della sua vita. Ulteriori fasi del processo produttivo europeo contribuiranno a ridurre ulteriormente le emissioni.

Per celebrare il trasferimento della produzione di smartphone 5G in Europa e i nuovi standard di sicurezza di Nokia XR21, su nokia.com sarà possibile acquistare un’edizione limitata di 30 unità realizzate direttamente dalla linea di produzione europea. I dispositivi Limited Edition ‘Made in Europe’ sono caratterizzati dall’esclusivo colore Frosted Platinum, l’incisione del numero di serie sulla scocca e la presenza del certificato di origine all’interno della confezione.

Nokia XR21 Limited Edition nell’esclusiva colorazione Frosted Platinum è disponibile in Italia a partire da 699€ direttamente sul sito di Nokia Italia. La versione Black sarà disponibile nelle prossime settimane a partire da 649€.

