Nuovi auricolari JVC USB-C per film e videogiochi

Per coloro che desiderano guardare film e giocare senza i classici ritardi o input lag, JVC ha presentato i nuovi auricolari USB-C che offrono prestazioni eccezionali in termini di musica e voce.

Dotati di un versatile connettore USB-C, gli auricolari HA-FR17UC sono compatibili con i dispositivi di ultima generazione, garantendo una connettività senza problemi. La connessione USB-C cablata offre un'esperienza audio senza ritardi, rendendo queste cuffie il compagno perfetto per guardare film coinvolgenti e per intense sessioni gaming, oltre a rendere le riunioni o lezioni online più coinvolgenti e attive.

Per assicurare prestazioni audio di alta qualità, gli auricolari sono dotati di driver al neodimio da 10,7 mm e un DAC integrato (convertitore digitale-analogico) in grado di offrire un suono chiaro e potente. Vantando un design aperto e personalizzando il suono per adattarlo alle caratteristiche del dispositivo, viene creato un palcoscenico acustico naturale e spazioso con bassi piacevolmente discreti. Questo permette di fornire un'esperienza audio potente.

La facilità d'uso è assicurata da un telecomando in linea a tre pulsanti progettato in modo intuitivo per un facile funzionamento al tocco. Offre volume su/giù, un pulsante multiuso per controllare la riproduzione musicale (riproduzione/pausa/avanti/indietro), telefono (risposta/riaggancia) e un interruttore a scorrimento dedicato per attivare o disattivare facilmente il microfono. L'ampio microfono di alta qualità combinato con il segnale audio non compresso dalla connessione cablata assicura chiamate chiare, rendendo gli auricolari HA-FR17UC ideali per l'uso aziendale o scolastico.

Inoltre, ogni auricolare è compatto, leggero e comodo per ore di utilizzo e funge anche da affidabile opzione di backup in situazioni critiche, ad esempio quando gli auricolari Bluetooth si scaricano durante un'importante sessione online.

Gli auricolari HA-FR17UC sono già disponibili al prezzo consigliato di €17,99.

