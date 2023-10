Disponibile in tutti i Vodafone Store la nuova gamma Google Pixel

Dal 12 ottobre in tutti i Vodafone store d’Italia sarà disponibile per i clienti Vodafone la nuova gamma Google Pixel - costituita dagli smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro e gli auricolari Pixel Buds Pro - ad un prezzo vantaggioso e con la possibilità di acquistarla in comode rate. A completare l’offerta saranno disponibili anche i Google Pixel 7a e gli auricolari Pixel Buds A-series.

Tramite il programma Vodafone Smart Change, il cliente avrà inoltre la possibilità di consegnare nei negozi Vodafone un vecchio dispositivo - che potrà così avere una seconda vita attraverso la rigenerazione o il recupero dei materiali - ricevendo uno sconto sull’acquisto del nuovo dispositivo Google Pixel 8. L’iniziativa fa parte delle azioni concrete che Vodafone sta conducendo, sia a livello globale che in Italia, per un utilizzo sempre più responsabile della tecnologia e per invitare i clienti a riciclare e donare nuova vita ai loro vecchi device.

