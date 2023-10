Samsung Electronics presenta il nuovo modello da 4TB della serie SSD 990 PRO

Samsung Electronics, ha annunciato l'uscita dell'ultimo modello della serie T, l'unità a stato solido portatile(SSD) T9. Con il suo design elegante e portatile, il T9 è costruito per mantenere i dati al sicuro mentre si è in viaggio, offrendo agli utenti velocità di trasferimento elevate e un ampio spazio di archiviazione, nonché l'affidabilità e la comodità di cui hanno bisogno.

Il T9 offre una velocità massima di lettura/scrittura sequenziale di 2.000 megabyte al secondo (MB/s) sull'interfaccia USB 3.2 Gen 2x2. Circa due volte più veloce del precedente modello T7, questa velocità consente agli utenti di trasferire un video Full HD da 4 gigabyte (GB) in quasi due secondi.

Il T9 è disponibile in tre diverse opzioni di capacità per soddisfare le esigenze di ogni creator. Con capacità di 1 terabyte (TB), 2TB e 4TB, l’unità consente di completare trasferimenti rapidi e frequenti, fornendo al contempo un'ampia capacità di archiviazione per grandi volumi di dati. Le sue dimensioni compatte, simili a quelle di una carta di credito, consentono ai creator di portare con sé la propria ispirazione ovunque vadano, limitando al minimo il proprio processo creativo.

T9 offre non solo vantaggi funzionali, ma anche vantaggi di design unici, secondo il concetto di "lusso unito alla robustezza" basato sul concetto di design "rugged" del T7 Shield. Le linee diagonali curve e i motivi in carbonio invertiti sulla superficie del modello T9 conferiscono alla gomma una sensazione di tessuto per l'utente, come un portafoglio di lusso.

I creator professionisti si spingono oltre i limiti del possibile e i loro dati hanno un valore inestimabile. Resistente a cadute fino a tre metri di altezza e dotato di una garanzia limitata di cinque anni, il design dell’SSD portatile T9 è concepito per mantenere i dati al sicuro con l'affidabilità di cui gli utenti hanno bisogno, consentendo loro di portare avanti i progetti più ambiziosi.







Per i professionisti che necessitano di trasferimenti rapidi ed efficienti di file di grandi dimensioni senza rallentamenti, il T9 è un'interessante soluzione. Grazie al Dynamic Thermal Guard di Samsung, riduce efficacemente i cali di prestazioni che possono essere causati dal surriscaldamento, garantendo velocità di trasferimento costanti e veloci. Inoltre, è progettato in conformità con lo standard di sicurezza internazionale IEC 62368-1, che lo rende la scelta ideale per un'ampia gamma di attività impegnative con un trasferimento di calore minimo.

Il software Samsung Magician offre agli utenti un'esperienza ottimizzata grazie a funzioni quali benchmark delle prestazioni, funzioni di sicurezza, aggiornamenti del firmware e controllo dello stato di salute in tempo reale. L'aggiornamento del firmware è una funzione molto importante per i prodotti di memoria e il software Magician è pronto a risolvere qualsiasi problema che potrebbe verificarsi sul campo. Con la nuova versione 8.0, rilasciata a settembre 2023, tutti i software Samsung, come data migration, il software PSSD, card authentication tool, saranno integrati nel software Magician e la gamma di sistemi operativi supportati sarà ampliata, per la comodità degli utenti Windows, Mac e Android.

Grazie alla comprovata esperienza nella compatibilità degli SSD portatili, Samsung ha progettato il T9 per soddisfare le specifiche di alimentazione USB Type-C e per supportare il flusso di lavoro continuo dei creator professionisti. Ciò ha migliorato la compatibilità con sistemi operativi come Windows, macOS, smartphone e tablet, console di gioco e fotocamere professionali ad alta risoluzione. Il T9 è inoltre dotato di cavi USB Type C-to-C e USB Type C-to-A.

Il T9 sarà disponibile per gli utenti a livello globale dal 3 ottobre 2023 al prezzo di 169,99€ per il modello da 1 TB, 279,99€ per il modello da 2 TB e 519,99€ per il modello da 4 TB.

