Amazon: le consegne con i droni arriveranno in Italia

In occasione dell'evento Delivering the Future tenutosi a Seattle, Amazon ha annunciato che le consegne commerciali con i droni varcheranno per la prima volta i confini degli Stati Uniti per raggiungere l’Italia.

“Siamo entusiasti di annunciare l'espansione delle attività di consegna Prime Air a livello internazionale, per la prima volta al di fuori degli Stati Uniti come prova del nostro continuo impegno a innovare per i clienti. Da quasi un anno consegniamo pacchi utilizzando i droni in California e nel Texas. Abbiamo creato un servizio di consegna sicuro e affidabile lavorando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione e le comunità. Porteremo avanti queste collaborazioni anche in futuro per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e delle comunità in cui operiamo", ha commentato David Carbon, Vicepresidente di Prime Air.

Prime Air è un programma di consegna di Amazon progettato per trasportare in modo rapido e sicuro i pacchi, fino a cinque libbre (circa 2,26Kg), direttamente a casa dei clienti grazie all'utilizzo dei droni. I clienti Prime Air in Italia, che presenteranno determinati requisiti, potranno scegliere tra migliaia di articoli, tra cui prodotti per la casa e la cura della persona, beni di prima necessità, forniture per ufficio e prodotti tecnologici. Prime Air ha iniziato a consegnare ai clienti in California e Texas nel dicembre 2022.

Il servizio di consegna con droni che Amazon lancerà in Italia utilizzerà il nuovissimo MK30, drone che opera in modo sicuro e autonomo, utilizzando una sofisticata tecnologia sense-and-avoid, all'avanguardia nel settore, che aiuta i droni a rilevare ed evitare gli ostacoli, garantendo la sicurezza di persone, animali e immobili. Il drone MK30 è inoltre progettato per gestire situazioni impreviste e prendere decisioni in sicurezza. L'MK30 è più silenzioso e in grado di volare in condizioni meteorologiche diverse, consentendo ai clienti di ricevere consegne ultra-rapide anche in situazioni di pioggia leggera e condizioni climatiche avverse e in un esteso intervallo di temperature.

Il team Flight Science di Prime Air ha creato nuove eliche progettate su misura per ridurre ulteriormente la rumorosità percepita dell'MK30 rispetto all'attuale modello MK27-2. Il nuovo drone MK30 può inoltre volare a una distanza due volte superiore. I droni di Amazon sono ibridi, ovvero utilizzano un sistema chiamato VTOL, che sta per decollo e atterraggio verticale, per poi passare al volo orizzontale. Ciò significa che i droni possono decollare da terra verso l'alto e utilizzare il volo alare per spostarsi tra il centro logistico e il punto di consegna, consentendo una maggiore manovrabilità durante il volo. Per mettere a punto questo nuovo sistema, i team di Amazon Prime Air hanno lavorato meticolosamente per oltre nove anni, adottando un approccio a lungo termine e realizzando decine di prototipi per arrivare a offrire un servizio sicuro e scalabile.

