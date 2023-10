PocketBook punta sul colore: arriva InkPad Color 3

Non si ferma più PocketBook, che con InkPad Color 3 presenta al pubblico dei lettori l’ennesima novità del 2023. L’ereader della casa svizzera si caratterizza per uno schermo a colori antiriflesso E Ink Kaleido 3 da 7,8 pollici di ultima generazione, che migliora del 50% la risoluzione dell’immagine raggiungendo i 150 DPI sulle pagine a colori, che diventano 300 nella scala di grigi.

Libri, fumetti e riviste prendono così vita con colori saturi e dettagli ancora più definiti, senza affaticare la vista in ogni condizione di lettura.

Alla migliore definizione della pagina si aggiunge la funzione SMARTlight adattiva, che ottimizza luminosità e tonalità del colore dello schermo nelle diverse ore del giorno. È così possibile scegliere un'illuminazione frontale dalla tonalità calda per la sera, una tonalità fredda perfetta per la lettura al mattino e la Dark Mode per la notte, che inverte i colori di testo e sfondo per garantire il massimo comfort per gli occhi anche in condizioni di buio totale.







Chi invece preferisce alternare lettura e ascolto può sfruttare le diverse funzioni audio di PocketBook InkPad Color 3. Non solo speaker incorporato e connettività Bluetooth 5.0, per connettersi a cuffie e casse wireless, ma anche la funzione Text-to-Speech, che trasforma qualsiasi testo scritto presente sul device in un audio letto con tono naturale in 26 lingue disponibili.

Ergonomico e leggero, nonostante lo schermo di grandi dimensioni l’e-reader di PocketBook è progettato per essere utilizzato con una sola mano, grazie ai pulsanti di controllo meccanici, allo schermo tattile e all’accelerometro, che ruota il testo in automatico in base all’orientamento del device.

L’impermeabilità di grado IPX8 assicura che l'e-reader possa resistere all'immersione in acqua dolce fino a una profondità di 2 metri per 60 minuti. L’ideale per leggere a bordo piscina nella bella stagione.

InkPad Color 3 supporta 25 formati per libri e grafica senza conversione – compresi CBR e CBZ e per fumetti e manga – e 6 per l’audio. Dispone di 11 dizionari preinstallati con ulteriori 42 combinazioni linguistiche scaricabili gratuitamente.

È disponibile nel colore Stormy Sea a un prezzo consigliato di 325 euro.

