ZTE in 9 mesi un fatturato di quasi 12 miliardi di euro e con un utile netto che supera il miliardo

ZTE ha annunciato i risultati del terzo trimestre, con un un fatturato di quasi 12 miliardi di euro (89.39 miliardi in RMB).

Secondo l'ordierno annuncio dei risultati di ZTE del terzo trimestre, per i possessori di azioni ordinarie della società quotata in borsa, l’utile netto ha raggiuto 1,013 miliardi di euro (7,84 miliardi in RMB) con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto dopo le voci straordinarie attribuibile ai possessori di azioni ordinarie ha quasi raggiunto il 1 miliardo di euro (7,1 miliardi in RMB) con un aumento anno su anno del 27,9%. I flussi di cassa netti derivanti dalle attività operative sono stati pari a 1,197 miliardi di euro (9,26 miliardi di RMB). Il 2023, caratterizzato da un contesto di incertezza macroeconomica a livello globale, ha posto sfide significative al settore ICT, mentre la fiorente economia digitale ha aperto nuove opportunità per lo sviluppo delle sue infrastrutture.

Di fronte all'evoluzione del settore e alle nuove prospettive, ZTE è rimasta concentrata, pragmatica e altamente efficiente, mantenendo stabili non solo le sue prestazioni ma anche il suo impegno per la costruzione di fondamenta digitali: nei primi tre trimestri, ZTE ha investito il 21,3% dei ricavi operativi, quasi 2,5 miliardi di euro (19,06 miliardi in RMB), in Ricerca e Sviluppo.

