LG StanbyME è sold out in Italia

A solo una settimana dall’apertura del preordine su LG Online Shop, il nuovo Lifestyle Screen LG StanbyME (modello 27ART10AKPL) ha realizzato il sold out, esaurendo le disponibilità di prodotto previste per questa prima fase.

Il nuovo smart display touch LG ha infatti conquistato la curiosità di centinaia di utenti che hanno deciso di acquistare questo innovativo dispositivo che offre un’esperienza d’uso unica grazie alle sue caratteristiche chiave: versatilità e trasportabilità.

Equipaggiato con base a rotelle e batteria integrata, che offre fino a 3 ore di autonomia, può essere comodamente spostato da un ambiente all’altro della casa in base alle proprie necessità, anche dove non c’è una presa di corrente.

Lo schermo full touch da 27 pollici, regolabile in altezza, inclinazione e orientamento, è dotato del sistema operativo webOS 22 che rende facilmente accessibili tutte le app di intrattenimento più popolari. LG StanbyME trasforma qualunque ambiente della casa in uno spazio personale per realizzare le proprie attività preferite: seguire tutorial di musica, cucina o giardinaggio, godere di film o serie TV, fare videochiamate, navigare su Internet.

LG StanbyME comunque tornerà disponibile nei prossimi giorni su LG Online Shop in abbinata con lo speaker omnidirezionale LG XBOOM 360 XO3 a un prezzo speciale di 1199 euro.

