realme 11 5G sarà da oggi il protagonista della fascia media

realme ha lanciato ufficialmente il nuovo realme 11 5G, protagonista della fascia media.

Il nuovo realme 11 5G continua le elevate capacità fotografiche della serie realme 11 Pro, con il sensore Samsung ISOCELL HM6 con una risoluzione fino a 108MP e un sensore di grandi dimensioni da 1/1,67 pollici. Questo modello è in grado di fornire immagini ultra-nitide e gli utenti avranno ancora più possibilità di raccontare le proprie storie cogliendo qualsiasi dettaglio.

Il nuovo smartphone presenta la stessa tecnologia zoom in-sensor della serie realme 11 Pro, infatti, supporta una modalità di zoom lossless 3x, offrendo agli utenti una nuova prospettiva nella fotografia mobile.





realme 11 5G è dotato poi di ricarica SUPERVOOC da 67W, che ha migliorato significativamente la velocità di ricarica da uno standard di segmento di 33W a 67W. Grazie a questa potente configurazione, è in grado di caricare la sua batteria di lunga durata da 5000mAh al 50% in soli 17 minuti. Con la ricarica SUPERVOOV da 67W, gli utenti non dovranno più preoccuparsi di caricare il telefono di frequente e a lungo come prima. Con una carica completa da 5000mAh, realme 11 5G offre un'eccellente durata della batteria che assicura 590,3 ore di standby, 18,7 ore di riproduzione video su YouTube, 44,6 ore di riproduzione musicale, 20,9 ore di navigazione, 9,9 ore di gioco a MLBB e 8,7 ore di gioco a Free Fire.







Ispirato al design degli orologi di lusso, realme 11 5G presenta una fotocamera dall’aspetto raffinato ed elegante. Per ottenere lo stesso effetto e la stessa texture, il Design Glory Halo è realizzato con il processo di produzione che si trova sugli orologi di fascia alta: la decorazione incorpora il design distintivo della lunetta, con 538 scanalature disposte in un motivo ordinato. Inoltre, il bordo dell'anello è ben rifinito con tecnologia PVD, che dona una sensazione premium.

realme 11 5G è dotato di un display da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ di 2400x1080, che supporta un'alta frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Questo display supporta anche la frequenza di aggiornamento dinamica in 6 livelli: 120Hz/90Hz/60Hz/50Hz/48Hz/45Hz. Il sistema selezionerà automaticamente il livello migliore in base allo scenario di utilizzo.

realme 11 5G è dotato del processore MediaTek Dimensity 6100+ con un avanzato processo a 6nm per offrire prestazioni efficienti dal punto di vista energetico. Questo modello supporta inoltre una RAM dinamica fino a 16 GB, garantendo un uso quotidiano più rapido ed efficiente, soprattutto nell'esecuzione di più app e nel passaggio tra le varie app aperte.

realme 11 5G è disponibile nella variante da 8GB+256GB con un’offerta lancio di 279,99 € anziché 299,99 €, nelle colorazioni Glory Black e Glory Gold presso Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Tim dal 25 ottobre.

