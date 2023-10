Apple presenta il nuovo MacBook Pro con la famiglia di chip M3

Apple ha annunciato una nuova linea MacBook Pro con la nuovissima famiglia di chip M3: M3, M3 Pro e M3 Max.

La famiglia di chip M3 è l’ennesima pietra miliare nel percorso di Apple fatto di continue innovazioni. M3, M3 Pro e M3 Max sono i primi chip per computer creati utilizzando la tecnologia a 3 nanometri. Con una GPU di nuova generazione che è ancora più veloce ed efficiente, rappresentano il più grande passo avanti in termini di architettura grafica per i chip Apple. Grazie a una tecnologia innovativa chiamata Dynamic Caching, la GPU alloca in tempo reale la memoria locale nell’hardware, così per ogni attività viene usato solo il quantitativo necessario. In questo modo, l’utilizzo e le performance della GPU risultano ottimizzati per le app e i giochi più complessi.

La GPU porta sul chip Apple anche nuove funzioni di rendering, tra cui mesh shading con accelerazione hardware per una maggiore capacità ed efficienza con il geometry processing, rendendo possibili scene visivamente più complesse. Il ray tracing con accelerazione hardware arriva per la prima volta su Mac, permettendo ai giochi di fare un rendering più accurato di ombre e riflessi per creare ambienti più realistici.





MacBook Pro 14" con M3 è fino al 60% più veloce rispetto al MacBook Pro 13" con M1, e grazie all’evoluto sistema termico, il chip M3 può sprigionare tutto il suo potenziale per garantire sempre prestazioni al top.2 Disponibile a partire da € 2.049, offre più performance e capacità a un prezzo più conveniente.

Su MacBook Pro con chip M3:

Il rendering in Final Cut Pro è fino a 7,4 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13" con Core i7,3 e fino al 60% più rapido che su MacBook Pro 13" con M1.

La compilazione del codice in Xcode è fino a 3,7 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 13" con Core i7,3 e fino al 40% più scattante che su MacBook Pro 13" con M1.

Le performance in Microsoft Excel sono fino a 3,5 volte più veloci rispetto a MacBook Pro 13" con Core i7,3 e fino al 40% più scattanti che su MacBook Pro 13" con M1.



Per i flussi di lavoro più impegnativi, come quelli in ambito programmazione, creatività e ricerca, MacBook Pro con chip M3 Pro offre prestazioni ancora superiori, supporta più memoria unificata ed è fino al 40% più veloce del modello da 16" con M1 Pro.4 Su MacBook Pro con chip M3 Pro:

Filtri e funzioni in Adobe Photoshop sono fino a 3 volte più veloci rispetto al più scattante modello di MacBook Pro con processore Intel,5 e fino al 40% più rapidi che su MacBook Pro 16" con M1 Pro.

I processi di base calling per il sequenziamento del DNA in Oxford Nanopore MinKNOW sono fino a 20 volte più veloci rispetto al più scattante MacBook Pro con processore Intel,5 e fino al 36% più rapidi che su MacBook Pro 16" con M1 Pro.

L’editing basato su testo in Adobe Premier Pro è fino a 1,7 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 16" con processore Intel,5 e fino al 30% più rapido che su MacBook Pro 16" con M1 Pro.





MacBook Pro con chip M3 Max offre prestazioni e capacità all’altezza dei flussi di lavoro più estremi, come la programmazione di machine learning, la creazione di opere d’arte in 3D e l’editing di video professionali. È fino a 2,5 volte più veloce rispetto a MacBook Pro 16" con M1 Max,6 e fino a 11 volte più veloce del più scattante modello di MacBook Pro con processore Intel.5 Inoltre supporta fino a 128GB di memoria unificata, così chi si occupa di creatività può lavorare facilmente a progetti grandi e complessi con più app e plug-in professionali, o comporre lunghe colonne sonore avvalendosi di intere librerie orchestrali disponibili all’istante dalla memoria.

Su MacBook Pro con chip M3 Max:

La simulazione di sistemi dinamici in MathWorks MATLAB è fino a 5,5 volte più veloce rispetto al più scattante MacBook Pro con processore Intel,5 e fino al doppio più rapida che su MacBook Pro 16" con M1 Max.

Il rendering in Maxon Redshift è fino a 5,3 volte più veloce rispetto al più scattante MacBook Pro con processore Intel,5 e fino a 2,5 volte più rapido che su MacBook Pro 16" con M1 Max.

La riduzione del rumore in Blackmagic DaVinci Resolve Studio è fino a 2,7 volte più veloce rispetto al più scattante modello di MacBook Pro con processore Intel,5 e fino al 65% più rapida che su MacBook Pro 16" con M1 Pro.

Il nuovo MacBook Pro può essere ordinato su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 27 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno martedì 7 novembre, quando saranno disponibili anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

MacBook Pro 14" con chip M3 è disponibile a partire da € 2.049 (IVA inclusa), e € 1.919 (IVA inclusa) per il settore Education; MacBook Pro 14" con chip M3 Pro è disponibile a partire da € 2.599 (IVA inclusa), e € 2.399 (IVA inclusa) per il settore Education; MacBook Pro 16" è disponibile a partire da € 3.099 (IVA inclusa), e € 2.849 (IVA inclusa) per il settore Education.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita