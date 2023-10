Apple mette il turbo ad iMac 24" con il nuovo chip M3

Apple ha presentato il nuovo iMac 24" con il nuovo chip M3, grazie al quale iMac fa un enorme salto avanti in termini di prestazioni, mantenendo il design incredibilmente sottile e la gamma di sette splendidi colori tanto apprezzati dagli utenti.

Il chip M3 permette un altro enorme balzo in avanti in termini di prestazioni su iMac, dotato di CPU 8-core, di GPU fino a 10-core e di supporto per memoria unificata fino a 24GB. È fino a 2 volte più veloce rispetto al modello di generazione precedente con chip M1.1 L’utente apprezzerà la velocità e la potenza del chip M3 in ogni cosa che fa, sia che lavori in multitasking usando più app per la produttività o che si dedichi alle proprie passioni creative, come l’editing di foto ad alta risoluzione o di più stream video a 4K. Grazie alla GPU di ultima generazione del chip M3, iMac supporta mesh shading e ray tracing con accelerazione hardware, per offrire esperienze di gioco ultrarealistiche con luci, ombre e riflessi ancora più accurati, e velocizzare la creazione di contenuti 3D. Con un Neural Engine 16-core e il media engine più recente, iMac offre prestazioni fulminee anche per il machine learning e i video.

Rispetto ai modelli con processore Intel, iMac con chip M3 si distingue nettamente per prestazioni e caratteristiche. È 4 volte più veloce rispetto al modello da 21,5" più potente e fino a 2,5 volte più scattante dei modelli iMac da 27" più popolari. L’ampio display Retina 4,5K da 24" ha 11,3 milioni di pixel: le dimensioni e la risoluzione ideali per sostituire i modelli con processore Intel e display 4K o 5K, in un design ancora più versatile. E oltre ad avere una videcamera, altoparlanti e microfoni all’avanguardia, offre le tecnologie evolute del chip Apple, come il Neural Engine e il media engine, e la possibilità di scegliere il Touch ID.







iMac ha un display Retina 4,5K da 24" con 11,3 milioni di pixel, ampia gamma cromatica P3, oltre un miliardo di colori e 500 nit di luminosità.6 iMac offre un’esperienza di visualizzazione vivida e brillante, sia che lo si usi per lavorare a presentazioni, gestire una piccola impresa, ritoccare foto o guardare film e serie TV.

Ora iMac ha inoltre Wi-Fi 6E, che permette velocità di download fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente, mentre Bluetooth 5.3 consente di collegare gli accessori Bluetooth più recenti. Offre inoltre fino a quattro porte USB-C, di cui due porte Thunderbolt per trasferimenti di dati ultraveloci, supporto per lo standard Gigabit Ethernet su alcuni modelli e supporto per un monitor fino a 6K.

La videocamera FaceTime HD a 1080p e i microfoni di qualità professionale di iMac permettono di apparire al meglio durante le videoconferenze, sia da casa che dall’ufficio. iMac vanta anche un sistema audio a sei altoparlanti con supporto per audio spaziale durante la riproduzione di musica o video con Dolby Atmos offrendo un’esperienza da cinema.

iMac è accompagnato da tastiera, mouse e trackpad in colori coordinati. Scegliendo la Magic Keyboard con Touch ID,4 l’utente può sbloccare il computer, pagare con Apple Pay e scaricare app in modo semplice e sicuro. Inoltre il Touch ID funziona con il Cambio utente rapido, per cambiare il profilo utente semplicemente con la punta di un dito.

Infine, grazie alla magia delle funzioni di Continuity, iMac permette un’esperienza integrata con iPhone e con gli altri dispositivi Apple su uno schermo grande e meraviglioso. L’utente può mandare un messaggio o rispondere a una telefonata direttamente dal proprio iMac, oppure fare la scansione di un documento con iPhone e vederlo apparire all’istante sul computer. E con Appunti condivisi può copiare immagini, video o testi da un’app su iPhone, e incollarli in un’altra app su un iMac nelle vicinanze. Insieme, iMac e iPhone offrono un’esperienza insuperabile.







Il nuovo iMac 24" con chip M3 può essere ordinato su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store in 27 Paesi e territori, tra cui gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno martedì 7 novembre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

L’iMac con GPU 8-core è in vendita a partire da € 1.629 (IVA inclusa) e € 1.569 (IVA inclusa) per il settore Education, ed è disponibile in verde, rosa, blu e argento. Ha di serie una CPU 8-core, 8GB di memoria unificata, un’unità SSD da 256GB, due porte Thunderbolt, una Magic Keyboard e un Magic Mouse.

L’iMac con GPU 10-core è in vendita a partire da € 1.859 (IVA inclusa) e € 1.729 (IVA inclusa) per il settore Education, ed è disponibile in verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. Ha di serie una CPU 8-core, 8GB di memoria unificata, un’unità SSD da 256GB, due porte Thunderbolt, due porte USB 3 aggiuntive, una Magic Keyboard con Touch ID, un Magic Mouse e Gigabit Ethernet.

