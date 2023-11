LG: nel III trimestre la performance dell’azienda trainata sia dagli elettrodomestici e dalle soluzioni per veicoli

LG ha annunciato i risultati finanziari consolidati del terzo trimestre 2023, con un fatturato di 20,7 trilioni di KRW e un utile operativo di 996,7 miliardi di KRW, entrambi i secondi risultati più elevati del terzo trimestre nella storia dell'azienda. La performance è stata trainata sia dal core business degli elettrodomestici che dalle soluzioni per veicoli, uno dei futuri motori di crescita dell'azienda. Gli elettrodomestici hanno più che raddoppiato il loro utile operativo anno su anno, mentre le soluzioni per veicoli hanno registrato un utile operativo record.

Questa buona performance è frutto della capacità di LG di mettere in atto la nuova strategia di crescita, che ha portato a un solido aumento del fatturato e dei profitti nonostante un prolungato rallentamento economico. I pilastri fondamentali della vision 2030 di LG, annunciati lo scorso luglio, sono incentrati sulla crescita delle aree B2B, sull’integrazione del modello di business non hardware, sullo sviluppo di nuovi segmenti di crescita con l'obiettivo di diventare una Smart Life Solutions Company in grado di connettere ed espandere spazi ed esperienze diverse grazie alle sue soluzioni per una vita connessa.

La crescita del fatturato è stata fortemente sostenuta dall'espansione del settore B2B, tra cui componenti automobilistici e sistemi di HVAC, un fattore chiave per il raggiungimento del secondo miglior risultato del terzo trimestre nella storia dell'azienda. Il fatturato nel settore B2B è cresciuto in modo significativo, rappresentando circa il 35% del fatturato complessivo di quest'anno.

I segmenti B2B sono meno influenzati dalle condizioni economiche rispetto ai segmenti B2C, e una volta che l'attività è adeguatamente strutturata, è possibile prevedere un fatturato e profitti stabili. Un altro vantaggio è l'effetto di fidelizzazione che può contribuire a promuovere lo sviluppo di una solida relazione a lungo termine con i clienti. LG intende sviluppare ulteriori opportunità di crescita in questo settore, andando oltre la mera fornitura di prodotti B2B per offrire soluzioni ad alto valore aggiunto legate all’offerta di prodotti. L'obiettivo sarà quello di portare il fatturato B2B a oltre 40 trilioni di KRW entro il 2030.

L'utile operativo del terzo trimestre è cresciuto di oltre il 30% sia anno su anno che rispetto al trimestre precedente. Un contributo chiave all'alta redditività è stata, inoltre, l'innovazione del modello di business dell'azienda che combina soluzioni non hardware - come servizi di contenuti e abbonamenti - con prodotti tradizionali come elettrodomestici e televisori. In passato, il fatturato derivava solo dalla vendita dei prodotti. Con questo nuovo approccio, è possibile creare un fatturato ricorrente derivante dall'uso di piattaforme installate su milioni di prodotti.

