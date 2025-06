IT-Wallet: Patente, Tessera Sanitaria e Carta Europea della Disabilità ora disponibili anche offline

Prosegue lo sviluppo di IO, l’app dei servizi pubblici, per ospitare la prima soluzione di portafoglio digitale italiano nell’ambito del Sistema IT-Wallet. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la società PagoPA e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità a beneficio di una migliore esperienza utente: aggiornando l’app IO all’ultima versione, i cittadini potranno sempre accedere ai Documenti digitali salvati nel Portafoglio anche in modalità offline. Una funzione pensata per assicurare alle persone la disponibilità di servizi essenziali, anche in situazioni critiche o impreviste.

In caso di assenza di rete – dovuta a mancanza di segnale, connessione troppo lenta o disservizi infrastrutturali – l’app IO individua lo stato offline del dispositivo e abilita una versione “base” che consente all’utente di accedere al proprio portafoglio digitale tramite autenticazione biometrica o PIN, senza la necessità di una sessione attiva (cioè anche se non si utilizza l’app da diverso tempo).

All’apertura della sezione Portafoglio con i relativi documenti aggiunti in precedenza (Patente di guida, Tessera Sanitaria - TEAM e/o Carta Europea della Disabilità), un banner informa l’utente dell’assenza di connessione chiarendo che la validità della versione digitale di quei documenti è aggiornata all’ultimo accesso in app online. Questo consente di rendere sempre facilmente consultabili in sicurezza i dettagli dei documenti su IO anche in ambienti privi di connessione o con una rete instabile, come mezzi pubblici, aree rurali o situazioni d’emergenza.

Ad esempio, questa novità consente di recuperare rapidamente la Patente di guida in versione digitale durante un controllo stradale da parte delle Forze dell’Ordine in galleria o in una strada di montagna, grazie a un’esperienza di navigazione in app progettata per rimanere fluida e coerente anche senza internet.

Nel momento in cui la connessione viene ripristinata, un banner avvisa l’utente che il dispositivo è di nuovo online e invita a ricaricare IO per accedere alla versione completa dell’app con tutti i servizi funzionanti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita