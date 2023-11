Bang & Olufsen Cisco 950, i nuovi auricolari wireless per lavorare ovunque

Design ricercato, audio di qualità superiore, funzionalità di gestione e sicurezza. Queste le caratteristiche dei nuovi auricolari Bang & Olufsen Cisco 950, dispositivi multifunzionali in grado di adattarsi a diverse esigenze e stili di vita, dal lavoro al tempo libero, in qualsiasi ambiente e situazione ci si trovi a utilizzarle. Completamente gestibili dalla piattaforma Control Hub di Cisco - che offre all'IT maggiore visibilità e controllo sull'intero parco di dispositivi e periferiche di collaborazione - i nuovi auricolari Bang & Olufsen Cisco 950 offrono un audio cristallino per una comunicazione e una collaborazione fluide per un’esperienza professionale ai massimi livelli.

Le principali funzionalità degli auricolari Bang & Olufsen Cisco 950 includono:

Connettività e funzionalità migliorate: grazie alla prolungata durata della batteria, all'audio ad alta fedeltà, all'Adaptive Active Noise Cancellation, alle notifiche vocali in-ear, ai controlli on-ear e al Bluetooth 5.2 per un rapido accoppiamento, le cuffie Bang & Olufsen Cisco 950 offrono un'esperienza di utilizzo straordinaria.

Funzioni di sicurezza e gestione di livello enterprise: gli amministratori IT possono facilmente gestire e aggiornare in modo sicuro le auricolari nel Control Hub di Webex, la dashboard centrale per i dispositivi di collaborazione Cisco e i servizi Webex. Inoltre, possono ottenere informazioni preziose sull'utilizzo dei dispositivi per ottimizzare il ritorno sull'investimento.

Ampia interoperabilità: gli auricolari Bang & Olufsen Cisco 950 sono ottimizzati per Webex e si possono utilizzare con altri dispositivi di collaborazione Cisco, con controllo delle chiamate e gestione prioritaria per le chiamate e le riunioni. Gli auricolari sono inoltre indipendenti dalla piattaforma e in grado di accoppiarsi rapidamente e simultaneamente con dispositivi Android e iOS senza compromettere la qualità del suono.