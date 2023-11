Report idealo: l’acquisto online di elettronica di consumo crea più fiducia tra i consumatori

Esaminando le principali categorie dell’e-commerce italiano, l’elettronica di consumo gioca un campionato a sé. È quanto messo in luce da idealo (www.idealo.it) – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – che ha condotto un sondaggio insieme a Kantar per comprendere quanto il canale online sia preferenziale per questa tipologia di prodotti.

Secondo i dati messi a disposizione da idealo, acquistare online dispositivi elettronici oppure elettrodomestici è ormai una prassi consolidata nelle abitudini degli italiani. Basti pensare che il 25% dei consumatori acquista online elettronica almeno una volta al mese ed il 45% più volte all’anno. Più in dettaglio, il 73% dei consumatori ha acquistato online elettronica di consumo per uso privato almeno una volta negli ultimi 3 mesi.

Cosa offre in più il canale online rispetto a quello fisico? Per il 58% dei consumatori è quello che garantisce prezzi e sconti più competitivi, per il 46% offre la comodità di acquistare direttamente da casa, mentre per il 36% assicura maggiore scelta e varietà.

Ma c’è di più. Fino a qualche anno fa si pensava che gli acquisti andassero fatti in negozio in quanto un esame dal vivo del prodotto avrebbe generato maggiore fiducia nell’acquisto. Oggi, invece, i canali digitali offrono così tanti insight, video e schede tecniche sui modelli desiderati da aver addirittura invertito la tendenza.

Non stupisce, dunque, che tra i fattori che influenzano maggiormente la decisione di acquistare online elettronica di consumo ci siano le recensioni e le valutazioni dei prodotti (32%) e la facilità di confronto tra i prodotti e le loro caratteristiche (31%).

Più in dettaglio, il 71% dei consumatori intervistati ha dichiarato di leggere spesso o sempre le recensioni di altri utenti prima di acquistare elettronica di consumo, mentre il 50% ha dichiarato di guardare spesso o sempre i video di recensione dei prodotti o gli unboxing prima di effettuare un acquisto. Si tratta di un dato che sale fino al 55% nella fascia tra i 16 e i 24 anni.

Ottenere rassicurazioni sul prodotto attraverso queste informazioni fa passare in secondo piano anche la notorietà del negozio o del marketplace da cui si acquista. Il 78% degli intervistati, infatti, si dice parzialmente o completamente d’accordo a comprare elettronica di consumo da negozi online meno conosciuti nel caso in cui vengano assicurate concrete possibilità di risparmio.

Tra i prodotti dell'elettronica di consumo che con più facilità vengono acquistati online svettano smartphone e piccoli gadget (entrambi al 52% delle preferenze), seguono i dispositivi indossabili (35%), computer e notebook (32%), elettrodomestici con funzioni smart (26%), televisori (24%) e console di gioco (20%).

“I dati del nostro ultimo sondaggio sull’elettronica di consumo evidenziano due chiare tendenze tra i consumatori italiani: da un lato l’interesse a cercare offerte più convenienti, dall'altro il desiderio di sfruttare le opportunità messe a disposizione dai canali digitali. Si tratta, cioè, della possibilità di accedere facilmente, sempre e ovunque a informazioni dettagliate su costi, funzionalità, caratteristiche ed esperienze di altri utenti prima di effettuare un acquisto. – ha commentato Antonio Pilello, Responsabile della Comunicazione di idealo in Italia – Da questo punto di vista, idealo rappresenta un servizio altamente affidabile di confronto dei prezzi e assicura un’informazione completa su tutti i prodotti in catalogo. In questo modo, aiutiamo gli utenti online a individuare i prodotti di cui hanno bisogno al prezzo desiderato, consentendo loro di risparmiare senza sacrificare la qualità e rendendo l'esperienza dello shopping online più trasparente e conveniente.”

