Philips lancia il nuovo 49B2U5900CH con Busylight e webcam con funzione Windows Hello

Philips aggiunge un nuovo monitor alla linea di prodotti della serie B2B 5000 il 9 Novembre 2023.

Il Philips 49B2U5900CH è dotato di un display SuperWide da 32:9 (48,8 pollici), che è uno degli aspetti chiave di questo monitor, e porta con sé nuove caratteristiche come la Busylight e un gancio per auricolari inclinabile mai visto prima su un monitor Philips.

Tutte queste nuove caratteristiche, insieme alla docking USB-C con RJ45 e alla certificazione TUV Rheinland Eyesafe, rendono il monitor Philips 49B2U5900CH ideale per i professionisti che desiderano aumentare la produttività sul posto di lavoro e per coloro che lavorano da casa e necessitano di un prodotto altamente collaborativo per facilitare la loro giornata lavorativa.

Il monitor Philips 49B2U5900CH è progettato per creare un ambiente di lavoro più dinamico. Per i professionisti che lavorano in ufficio, la nuova Busylight si trova sulla parte superiore della webcam del monitor e può sincronizzarsi con gli stati di Microsoft Teams, in modo che i colleghi sappiano se gli altri sono in chiamata o meno. Oltre alla funzione Busylight, un'altra caratteristica del monitor 49B2U5900CH è la webcam da 5MP con Microsoft Hello™. Non solo gli utenti possono godere di un’ottima qualità di chiamata, ma possono anche accedere automaticamente a tutti i loro account Microsoft attraverso il riconoscimento facciale con la funzione Microsoft Hello, rendendo così il Philips 49B2U5900CH un compagno ideale per l'ufficio.

Più spazio sullo schermo per una maggiore produttività

Diverse funzioni rendono il Philips 49B2U5900CH in grado di aumentare la produttività sul posto di lavoro; una di queste è l'ampio schermo 32:9 SuperWide.

Progettato per sostituire una configurazione di lavoro multischermo, l'ampio pannello da 48,8 pollici con risoluzione 5120x1440 equivale a due monitor 16:9 Quad HD affiancati. Inoltre, il Philips 49B2U5900CH ha un angolo di visione di 178 per 178 gradi e un rapporto di contrasto di 3000:1 che aiuta gli utenti a vedere con assoluta chiarezza e da qualsiasi angolazione. Pertanto, grazie a tutte queste caratteristiche, i professionisti possono lavorare in un unico movimento fluido con un unico schermo costruito per completare più flussi di lavoro simultaneamente e da qualsiasi angolazione.









Connettività e versatilità

Oltre ad essere adattabile a un ambiente di lavoro in continua evoluzione, il Philips 49B2U5900CH presenta caratteristiche che lo rendono un punto fermo per qualsiasi tipo di lavoro. L'ultima aggiunta alle sue capacità di connessione è la Smart KVM. Tradizionalmente, uno switch KVM integrato viene utilizzato per passare da una sorgente all'altra facendo clic su un pulsante sulla cornice del monitor. Con la funzione Smart KVM, invece, gli utenti devono solo premere tre volte il tasto "ctrl" della tastiera per poter passare da un PC all'altro.

Alle caratteristiche di connettività del Philips 49B2U5900CH si aggiunge la docking USB-C con RJ45, il massimo per facilitare il flusso di lavoro. Le versatili connessioni USB-C consentono di erogare fino a 100W di potenza e di trasferire dati ad alta velocità da e verso i dispositivi. Inoltre, la docking station USB-C del Philips 49B2U5900CH è dotata anche di una connessione RJ45 che può raggiungere una velocità di trasmissione fino a 1G.



Caratteristiche aggiuntive per Philips 49B2U5900CH

Connettività e collaborazione non sono gli incredibili vantaggi del Philips 49B2U5900CH. Questo monitor garantisce un'esperienza d'immagine di alta qualità per tutte le professioni grazie alla certificazione DisplayHDR™ 400, alla tecnologia SmartImage e alla gamma di colori di 1,07 miliardi. Inoltre, il Philips 49B2U5900CH è dotato di un nuovo gancio per le cuffie che può essere estratto dal lato del monitor, di un supporto regolabile in altezza (HAS) e di un supporto VESA che rende l'esperienza visiva comoda e confortevole.

Infine, il monitor Philips 49B2U5900CH è certificato TUV Rheinland Eyesafe, che contribuisce a rendere le lunghe ore davanti allo schermo più facili per gli occhi. Inoltre, questa certificazione assicura che il Philips 49B2U5900CH sia stato progettato per proteggere dagli effetti negativi sulla salute derivanti da una lunga esposizione alla luce blu.



Il monitor Philips 49B2U5900CH sarà disponibile per l'acquisto da metà Novembre al prezzo consigliato di 1199,00 €.

