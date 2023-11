Osservatorio Internet Casa: con mobile e tv il risparmio sulla spesa complessiva arriva al 36%

Con le offerte Internet casa + TV è possibile accedere a un bundle che unisce la connessione Internet di casa e uno o più servizi Pay TV, proposti direttamente dall’operatore di telefonia oppure tramite una partnership con un provider del settore TV. L’aggiunta dei servizi Pay TV rappresenta un importante bonus per gli utenti, che possono attivare un unico abbonamento per l’accesso a due diversi servizi.

Scegliendo le offerte Internet casa + mobile, dette anche fisso + mobile, si punta sullo stesso operatore sia per la connessione Internet di rete fissa sia per la SIM dello smartphone. Questo tipo di promozioni è, generalmente, l’opzione giusta per avere Giga illimitati, anche sotto rete 5G, sulla propria SIM con un prezzo molto ridotto rispetto all’attivazione dei due servizi in modo indipendente.

I dati raccolti dall’Osservatorio Segugio.it mettono in evidenza i vantaggi della “convergenza” e, quindi, della convenienza garantita dall’attivazione di due servizi con un’unica promozione. Scegliere un’offerta che include due servizi diversi è un’occasione di risparmio. Con le promozioni Internet + TV, infatti, il risparmio sulla spesa mensile è del 28% rispetto all’attivazione separata. Con le promozioni fisso + mobile c’è un risparmio del 10% che sale al 36% considerando le sole offerte con Giga illimitati per la SIM.

Offerte Internet + TV: 52 euro al mese per connessione e servizi di intrattenimento

Attivare oggi un’offerta Internet + TV comporta un costo medio di 52,72 euro al mese. Nel canone è compreso sia il costo della connessione Internet casa sia il costo del servizio Pay TV (in alcuni casi, gli operatori propongono un bundle con più servizi TV inclusi). Questo tipo di offerte comporta la sottoscrizione di un abbonamento vincolante che può costringere l’utente a rinunciare alla flessibilità garantita da molti servizi Pay TV che consentono la possibilità di disattivare, senza costi, il rinnovo automatico. Le offerte combinate prevedono, invece, un contributo di disattivazione, come previsto dalle normali offerte Internet casa.

Con le offerte Internet + TV si risparmiano più di 20 euro al mese

Per valutare la convenienza di questo tipo di offerte è necessario andare a considerare i costi dei servizi inclusi in caso di attivazione “indipendente”. Il valore commerciale dell’abbonamento Internet casa degli operatori che propongono promozioni Internet + TV è pari a 27,95 euro al mese.

Considerando tutte le offerte Internet casa (con tecnologia fibra ottica FTTH, fibra mista FTTC oppure ADSL) e non solo le offerte degli operatori che propongono anche bundle con servizi TV, il costo medio di una connessione Internet casa, a novembre 2023, è di 26,09 euro al mese.

Per quanto riguarda il costo dei servizi TV inclusi, invece, in caso di attivazione al di fuori del bundle con la connessione Internet casa bisognerebbe mettere in conto una spesa di 45,67 euro al mese. Grazie alle offerte Internet + TV è, quindi, possibile ottenere un risparmio mensile di 20,04 euro al mese rispetto all’attivazione separata della connessione Internet e dei servizi Pay TV proposti in bundle.

Una famiglia che sceglie questo tipo di promozione può risparmiare, in media, oltre 240 euro in un anno. Si tratta di un risparmio netto sulla spesa complessiva. I bundle che uniscono l’abbonamento per la connessione Internet a casa con la Pay TV garantiscono un risparmio del 28% rispetto all’attivazione separata.

Fisso e Mobile insieme: il risparmio è del 10%

Un’altra opzione da conservare tra le offerte convergenti è rappresentata dalle offerte Internet fisso + mobile. Scegliere lo stesso operatore per la telefonia fissa e per lo smartphone può garantire un risparmio sulla spesa complessiva per i due servizi. Nell’ipotesi di attivare contemporaneamente un abbonamento per la connessione Internet casa e una tariffa di telefonia mobile con lo stesso provider, attualmente, bisogna mettere in conto una spesa media di 33,59 euro al mese.

Considerando l’attivazione di una tariffa mobile e di una tariffa Internet casa in modo indipendente, invece, la spesa media è di 37,46 euro al mese (26,09 euro per la connessione Internet casa e 11,37 euro per la SIM) con un risparmio di 3,86 euro al mese.

Valutando la media delle offerte sul mercato, scegliere un’offerta fisso + mobile permette di ottenere un risparmio del 10% sulla spesa complessiva. Di fatto, il risparmio sul primo anno è superiore ai 46 euro, andando a garantire una riduzione netta della spesa che si somma ai vantaggi accessibili con la scelta di fisso + mobile insieme.

Offerte Internet + Mobile: tanta convenienza per chi ha bisogno di Giga illimitati

Il vero risparmio garantito dalle offerte fisso + mobile è riservato agli utenti che vogliono Giga illimitati per la SIM del proprio smartphone. In questo caso, infatti, le offerte convergenti con SIM con Giga illimitati prevedono un canone di 36,25 euro al mese.

L’attivazione di due offerte indipendenti, invece, comporta una spesa di 57,08 euro al mese (26,09 euro per la connessione di casa e 30,99 euro per la telefonia mobile). Scegliere lo stesso operatore per fisso e mobile consente di risparmiare 20,82 euro al mese beneficiando di Giga illimitati sullo smartphone.

Questa particolare tipologia di offerte consente di ridurre la spesa complessiva del 36%. Anche in questo caso, quindi, il risparmio è significativo. Scegliere questo tipo di tariffe permette di risparmiare oltre 249 euro in un anno, beneficiando di un servizio completo e illimitato sia per la linea fissa sia per la linea mobile.

Bisogna considerare, inoltre, che gli operatori che propongono le offerte fisso + mobile con Giga illimitati per la SIM mettono a disposizione anche servizi aggiuntivi come il 5G sempre incluso, la possibilità di acquisto di smartphone a rate e l’utilizzo di eSIM che rappresentano un valore aggiuntivo in quanto si tratta di bonus non disponibili con molte offerte mobile disponibili sul mercato.

