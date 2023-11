Black Friday 2023: boom di ricerche legate all’elettronica (+50%)

In un contesto dove i consumi sono caratterizzati dagli aumenti dettati dall’inflazione, il Black Friday 2023 gioca un ruolo particolarmente strategico per gli acquisti delle famiglie. I dati raccolti da ShopFully, tech company italiana leader europea nel Drive to Store, evidenziano che sono più di 11 milioni gli italiani in attesa di questo momento per il proprio shopping. In questi giorni si registra, infatti, una forte crescita delle ricerche di prodotti di elettronica, con un +50% rispetto alla media annuale. Forti aumenti anche per le ricerche di prodotti Beauty e cura del corpo (+115%), giocattoli (+105%) e abbigliamento e gli accessori (+78%).

Questo periodo risulta particolarmente importante per i consumi, anche perché per molti italiani gli sconti del Black Friday sono il momento ideale per fare lo shopping natalizio. L’Osservatorio DoveConviene analizza inoltre il comportamento dei consumatori in vista degli acquisti: il 49% effettua ricerche online di promozioni e offerte per poi effettuare gli acquisti nei negozi fisici, mentre il 31% dichiara di lasciarsi ispirare dalla pubblicità, particolarmente apprezzata quando personalizzata per l’utente. Questi dati mettono in evidenza l’importanza per brand e retailer di presidiare in maniera puntuale i canali di acquisto in questo periodo dell’anno, con particolare attenzione agli strumenti usati dai consumatori in vista dello shopping.

