realme supera i 200 milioni di spedizioni globali e lancia in Cina il nuovo GT5 Pro

realme ha ufficialmente annunciato che le sue spedizioni globali di smartphone hanno superato i 200 milioni di unità. Inoltre, il 7 dicembre lancerà in Cina il nuovo modello all’avanguardia GT5 Pro.

realme, fondata nel 2018, è diventata in pochi anni un importante player nel mercato globale degli smartphone. Ha raggiunto il traguardo delle 100 milioni di vendite nel 2021 e ha continuato a crescere con rapidità, diventando il quinto marchio più veloce a raggiungere il traguardo dei 200 milioni di spedizioni. Così è entrata ufficialmente a far parte "200 Million Club" a livello internazionale.

Razionalizzando la sua offerta di prodotti, realme si è concentrata sulle serie GT e numerica.

Nel 2022, secondo Canalys, realme Europe si è classificata tra i primi 4 marchi di smartphone con una crescita dell'8%, risultando l'unico marchio in crescita durante l'anno.

Il brand continua inoltre a investire in ricerca e sviluppo, creando il realme Global Institute of Leap-forward Technology per concentrarsi su tecnologie rivoluzionarie in quattro aree chiave: display, fotografia, gaming e ricarica. Nonostante il mercato globale degli smartphone in contrazione e la concorrenza del mercato, negli ultimi due anni l’azienda ha mantenuto una crescita sana e costante.

I suoi prodotti all'avanguardia hanno contribuito a stabilire una forte presenza nella maggior parte delle regioni globali, rendendo l’azienda un attore chiave, con una quota di mercato nei mercati emergenti (88%) che supera di gran lunga gli altri membri del "200 Million Club".

Fin dalla nascita, la missione di realme è stata quella di offrire prodotti di qualità e design all'avanguardia. Nel corso di cinque anni ha compreso profondamente i bisogni degli utenti, interagendo continuamente con loro e ascoltandoli. Le diverse esigenze degli utenti globali hanno contribuito alla crescita dell’azienda, che ha passato da una gamma di prodotti completa a una strategia Simply Better. Con il traguardo dei 200 milioni di spedizioni globali, realme è diventata a tutti gli effetti un marchio di smartphone internazionale di primo piano e per il 2024 è previsto aumento del 470% delle spese per la ricerca e sviluppo.

Collaborando con oltre 33 importanti partner tecnologici internazionali, realme mira a sviluppare tecnologie all'avanguardia e amplierà anche il suo pool di esperti del settore, impegnandosi nell'espansione del team di ricerca e sviluppo, con un previsto aumento del 400% del personale di ricerca l'anno prossimo.

Dopo due anni di perfezionamento, realme GT5 Pro sarà ufficialmente lanciato il 7 dicembre 2023 a Shenzhen, in Cina. Come prodotto di punta annuale sviluppato sotto la filosofia "No Leap, No Launch", realme GT5 Pro si libera dagli standard del settore dei flagship in termini di prestazioni e mostra capacità di imaging con teleobiettivo senza precedenti.

realme GT5 Pro si posiziona come un flagship a doppio motore, bilanciando prestazioni e imaging senza compromessi. Questo modello sarà il primo a presentare Snapdragon 8 Gen 3, il processore Snapdragon 5G più potente fino ad oggi. Rispetto alla generazione precedente, questo chip di punta vanta un aumento del 30% delle prestazioni della CPU e un miglioramento del 20% dell'efficienza energetica. Abbinato alla costante ottimizzazione della serie GT per prestazioni ultimate, promette agli utenti un'esperienza che va oltre le aspettative.

realme GT5 Pro presenta il teleobiettivo periscopico super leggero IMX890, il più grande del settore, con specifiche elevate equivalenti a quelle di una fotocamera principale. Ciò raggiunge l'apice della qualità di imaging teleobiettivo per obiettivi periscopici. realme ha collaborato con Qualcomm e ArcSoft per ridefinire l'architettura dell'imaging. Supportato da chip e algoritmi di punta, realme GT5 Pro è pronto a diventare il nuovo re del teleobiettivo.

realme GT5 Pro rompe i limiti del settore e ridefinisce i prodotti dedicati al perfezionamento di una singola funzione. Questo nuovo modello di punta incarna la ricerca della perfezione della serie GT in termini di prestazioni e imaging, offrendo un'esperienza impareggiabile "Prestazioni ineguagliabili, imaging senza pari".

