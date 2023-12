Samsung Galaxy S23 FE è disponibile in Italia con un bundle all’insegna della musica

Samsung ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano di Galaxy S23 FE, il nuovo smartphone della serie Galaxy S che, grazie all’iconico design, alla fotocamera professionale e alle prestazioni di gioco fluide, è progettato per migliorare la vita di tutti i giorni degli utenti.

A partire da oggu 6 dicembre, Galaxy S23 FE è disponibile in un bundle esclusivo con le nuove Galaxy Buds FE, che offrono un audio di qualità superiore grazie ai bassi potenti, che creano un suono profondo e intenso, e funzioni di cancellazione attiva del rumore (ANC) che consentono di ascoltare meglio i suoni desiderati ed isolare i rumori esterni.

Galaxy S23 FE è lo smartphone pensato per coloro che desiderano creare contenuti straordinari, pronti per essere condivisi. Dopo il tramonto, la funzione Nightography di Galaxy S23 FE permette di scattare selfie e ritratti chiari con colori realistici anche in scarse condizioni di luce mentre, grazie alla modalità Pro è possibile scattare regolando la velocità dell'otturatore, l’apertura focale, l’ISO e numerose altre funzioni, per dare un tocco personalizzato ad ogni foto e video.

L’app Camera Assistant permette di perfezionare gli scatti e scegliere quali funzioni professionali attivare per ottenere un’esperienza fotografica completamente personalizzata, mentre gli strumenti di editing integrati basati sull’AI rendono Galaxy S23 FE un vero e proprio studio di editing a portata di mano. Per il gaming e lo streaming, il potente processore rende veloce e fluida ogni azione, per esperienze di gioco immersive e coinvolgenti.

Il bundle Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE è disponibile a 739€ solo sullo shop Samsung.com, su Amazon.it e presso selezionati punti vendita di elettronica di consumo.

Galaxy S23 FE è in vendita al prezzo di 719€, nelle colorazioni Mint, Cream, Graphite e Purple presso operatori selezionati.

Galaxy Buds FE sono disponibili a 109€ nelle varianti Graphite e White.

