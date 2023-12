Lenovo presenta il nuovo Chromebox Micro

Lenovo ha annunciato il nuovo lettore multimediale Chromebox Micro. Si tratta un nuovo modello di Chromebox: un lettore multimediale ultrasottile e accessibile che offre prestazioni di alto livello, sicurezza dei dati, funzionalità di controllo da remoto e una gestione dei dispositivi semplificata con ChromeOS.

Il primo Chromebox di Lenovo in formato micro è stato progettato per essere utilizzato 24/7 nelle più complesse situazioni affrontabili all’interno di strutture ad alta affluenza. La soluzione ChromeOS, priva di ventole e resistente alla polvere, supporta due display con risoluzione 4K. Inoltre, è sufficientemente compatta da poter essere inserita in ambienti ridotti. Il dispositivo è, infatti, più piccolo della maggior parte degli smartphone.

Lenovo Chromebox Micro si adatta perfettamente alla maggior parte delle soluzioni di digital signage e display. Include porte USB-C, USB-A e HDMI, oltre ai fori per le viti che consentono un montaggio immediato.

Instorescreen, con cui Lenovo collabora, ha progettato il display inFLEX da 15,6” e 21,5” appositamente per Lenovo Chromebox Micro. Gli innovativi display ad alta risoluzione sono dotati di una fessura posteriore per accogliere Lenovo Chromebox Micro, garantendo l’accesso senza barriere a tutte le porte e offrendo al contempo un aspetto essenziale e integrato. Per ottimizzare la gestione dei cavi, Lenovo Chromebox Micro si abbina ai display inFLEX tramite un unico cavo proveniente da una porta USB-C che consente la trasmissione di video e dati e per l’alimentazione.

Progettato per essere distribuito su scala, Lenovo Chromebox Micro è facilmente gestibile da remoto. L’aggiornamento ChromeOS Kiosk e Digitial Signage consente ai clienti di configurare e gestire una vasta gamma di totem digitali. I clienti possono inoltre sfruttare la configurazione ChromeOS zero-touch per accelerare la distribuzione dei dispositivi già predisposti.

Il formato piccolo e durevole, alimentato dalla semplicità e dalla sicurezza di ChromeOS, offre a Lenovo Chromebox Micro grandi vantaggi in termini di riduzione del costo totale di proprietà.

Il Lenovo Chromebox Micro sarà disponibile in Italia a partire dal primo trimestre del 2024, con un prezzo di partenza di 219 euro + IVA.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita