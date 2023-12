Nuovo ASUS Chromebook Plus (CX3402): potenza, velocità e sicurezza alla portata di tutti

ASUS ha annunciato Chromebook Plus, il nuovo laptop progettato per soddisfare le esigenze di giovani lavoratori e studenti, dal design elegante, leggero e resistente e prestazioni eccezionali per garantire la massima produttività.

Grazie al processore Intel 12th Core i3 con 8 GB di memoria e un'ampia capacità di archiviazione SSD da 256 GB, ASUS Chromebook Plus (CX3402) è il laptop ideale per giovani studenti e lavoratori che richiedono di essere supportati nello svolgimento dei loro task quotidiani. Il design del nuovo laptop ASUS è elegante e leggero: Chromebook Plus pesa solamente 1.44kg, mentre la tastiera e il touchpad rendono facile l’esperienza di digitazione. Il touchpad da 5,7 pollici assicura un controllo fluido e reattivo, così come la tastiera full-size retroilluminata.

ASUS Chromebook Plus è dotato di un chip WiFi 6i, che permette connessioni veloci e stabili ovunque, insieme a una batteria con autonomia di 10 ore, per continuare a lavorare ovunque e in tranquillità.

Con un display Full HD, ASUS Chromebook Plus è in grado di offrire prestazioni grafiche eccezionali, esaltate ancor di più dal display NanoEdge su tre lati. La webcam FHD riproduce immagini ad alta qualità, per videoconferenze, apprendimento e foto eccellenti. Inoltre, il dispositivo tutela la privacy dei propri utenti grazie alla copertura retrattile, che è in grado di oscurare la webcam.

Chromebook Plus soddisfa i rigorosi standard di durata MIL-STD 810H ed è sottoposto a test interni (pressione del pannello, urti e cadute), affinché l’utente finale possa affidarsi a un dispositivo sicuro e duraturo nel tempo.

L’elegante cerniera lay-flat a 180° permette di soddisfare tutte le esigenze dei giovani studenti e lavoratori, adattandosi a diverse circostanze: presentazioni, lettura di documenti e momenti più ricreativi.

Le multiple porte I/O garantiscono la massima flessibilità: le due porte USB Tipo-C reversibili e complete consentono di ricaricare facilmente ASUS Chromebook Plus CX34 o di collegarlo a periferiche e display esterni, l'USB-C offre una velocità di trasferimento dati superveloce. Il nuovo laptop ASUS dispone di due porte USB-A e una presa combinata per cuffie/mic, insieme a una HDMI 1.4.

Tra le migliorie apportate al nuovo Chromebook figura l’editing di foto e video: in particolare, il tool gomma magica per rimuovere facilmente gli oggetti dalle foto. Chromebook Plus, infatti, utilizza potenti funzionalità di intelligenza artificiale, che non solo permettono di migliorare le prestazioni di creatività, ma di incrementare anche le funzioni di produttività (ad esempio, Duet AI in Google Workspace).

Inoltre, lavorare in modalità offline non sarà più un problema: sarà sempre possibile consultare Google Docs, Fogli e Slides, Chromebook Plus infatti sincronizza i file con File Manager costantemente, per permettere agli utenti di non interrompere il flusso lavorativo.

ASUS Chromebook Plus è disponibile presso l’e-shop di ASUS, gli ASUS Gold Store, Amazon, Mediaworld e Unieuro a un prezzo consigliato al pubblico a partire da 449 €, con un’offerta di lancio esclusiva su Amazon.

