NIKON Z8: fino al 31 gennaio in promozione con una scheda CFexpress 128Gb DIAMOND

Arriva sul mercato la Nikon Z 8, una fotocamera potente e agile che va ad arricchire la gamma di fotocamere mirrorless professionali Nikon serie Z. Dotata delle funzioni del modello Z 9, ma in un corpo macchina dalle dimensioni e dal peso inferiori, la nuovissima fotocamera Z 8 offre a fotografi e videomaker una flessibilità incredibile a supporto della massima creatività.

Nikon Z 8 segue la scia dell’ammiraglia Nikon Z 9 e raccoglie l'eredità del celebre modello D850. Con un peso di soli 910 g, il corpo macchina di questa nuova mirrorless è del 30% più piccolo rispetto a quello della Z 9 e del 15% più piccolo rispetto a quello della reflex Nikon D850. Nikon Z 8 è la fotocamera ibrida perfetta per fotografi ed i videomaker che desiderano un corpo macchina agile per le riprese a mano libera o una fotocamera full-frame perfettamente bilanciata in ogni configurazione, anche con la maggior parte degli stabilizzatori gimbal.

Caratterizzata dallo stesso sensore CMOS stacked e dal medesimo processore Nikon EXPEED 7 della Z 9, la Nikon Z 8 garantisce una qualità dell'immagine davvero spettacolare, grazie alla sua risoluzione di 45,7 megapixel, capace di realizzare immagini e video nativi in 8.3K.

Versatile e flessibile, questa nuova mirrorless di casa Nikon amplia, dunque, le possibilità creative di fotografi e videomaker, consentendo di registrare video con un'ampia gamma di frame rate e codec, incluso il formato RAW per video fino a 8.3K/60p o 4.1K/120p. A livello fotografico, invece, è possibile lavorare con varie dimensioni del file e varie velocità di scatto in sequenza, tra cui quella a 120 fps. La fotocamera consente di acquisire immagini HEIF a 10 bit e video HLG a 10 bit, soluzione ideale per i creatori di contenuti HDR.

Il corpo macchina più compatto e leggero non sacrifica l'affidabilità: la Nikon Z 8 è infatti dotata di una elevata protezione contro le condizioni atmosferiche e presenta la medesima tollerabilità al freddo dei modelli D6 e Z 9 di Nikon, garantendo affidabilità delle prestazioni anche alle basse temperature. Inoltre, Z 8 è la prima fotocamera mirrorless Nikon dotata di due porte USB-C. In questo modo è possibile trasferire i file in tempi rapidi durante la ricarica. Oltre alla fotocamera, è disponibile un'ampia gamma di obiettivi NIKKOR Z per ogni budget e per ogni necessità. Sono anche disponibili tanti accessori di terze parti, come gimbal, microfoni e molto altro.





Riepilogo delle funzioni principali: Z 8

Fotografia: questa fotocamera cattura splendide immagini da 45,7 MP con una straordinaria gamma dinamica e vanta velocità di scatto in sequenza flessibili fino a 120 fps con AF/AE completo e nessuna interruzione nel mirino. Le funzioni di ritratto dedicate consentono ai fotografi di regolare con precisione tinta e luminosità o di ammorbidire l'aspetto della pelle.

Mirino Real-Live e monitor inclinabile: mirino fluido e privo di interruzioni grazie alla tecnologia Dual Stream. Monitor touchscreen luminoso e inclinabile su 4 assi.

Fotocamera pronta per i contenuti HDR: acquisisci immagini a 10-bit HEIF e video 10-bit HLG. Il contenuto può essere visualizzato immediatamente sugli schermi HDR.

Due porte USB-C e slot per due card: terminali USB separati di alimentazione e comunicazione per trasferimenti rapidi durante la ricarica. Slot per due memory card per ripresa e archiviazione flessibili.

Utilizzo: impugnatura comoda e profonda ed ergonomia in perfetto stile Nikon. Interfacce di visualizzazione separate per i video e per le immagini. I menu ruotano se si scatta in verticale.

Leggera e resistente: la fotocamera pesa solo 910 g (circa) e la tenuta climatica ad alte prestazioni consente di tenere lontana polvere, sporcizia e umidità.2 La stessa tolleranza di temperatura dei modelli D6 e Z 9 le consente di scattare in maniera affidabile fino a -10 °C.

Impugnatura battery pack verticale opzionale: il nuovo Power Battery Pack MB-N12 di Nikon può essere usato come impugnatura per scattare in verticale o per controbilanciare i teleobiettivi in caso di uso prolungato.

