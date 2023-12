MediaWorld lancia il servizio di pick-up in 30 minuti

MediaWorld ha annunciato il lancio su scala nazionale del servizio “pick-up in 30 minuti”: gli oltre otto milioni di clienti che ogni mese si collegano a www.mediaworld.it o alla App MediaWorld potranno ordinare online e ritirare in negozio gratuitamente anche in 30 minuti dalla ricezione della conferma ordine.

Tutti i prodotti disponibili per il pick-up 30 minuti saranno facilmente identificabili dalla dicitura “Ritiro GRATUITO in negozio anche in 30 minuti”: basterà selezionare il prodotto e il negozio MediaWorld per verificare la disponibilità. Una volta effettuato il pagamento online o selezionando l’opzione “Pagamento in negozio”, il prodotto sarà disponibile al ritiro presso il punto pick-up dedicato a partire da 30 minuti dal ricevimento della mail di conferma ordine.

Il servizio di pick-up in 30 minuti di MediaWorld rappresenta una novità assoluta nel panorama dell’elettronica di consumo e massima espressione dei vantaggi offerti dall’omnicanalità. Grazie a questo innovativo servizio i clienti potranno vivere l’esperienza intuitiva, facile e sicura dell’e-commerce e avere il prodotto desiderato ben prima di qualunque servizio di acquisto online con consegna espressa. Inoltre, il cliente potrà scegliere se finalizzare l’acquisto online o sfruttare il servizio pick&pay e pagare comodamente in negozio. Grazie al servizio pick-up i clienti potranno godere della semplicità e immediatezza dell’online, senza rinunciare alla consulenza personalizzata in-store e alla possibilità di testare il prodotto desiderato.

Il servizio offre evidenti vantaggi in termini di risparmio di tempo e ottimizzazione degli spostamenti, e consente di non perdere nemmeno un’offerta o una promozione. In un periodo intenso di acquisti in vista delle festività Natalizie, il pick-up rappresenta un metodo utile a risparmiare tempo evitando attese e corse all’ultimo regalo. Inoltre, soprattutto nelle provincie dell’entroterra a minor densità, il pick-up avvicina ulteriormente MediaWorld alle persone, consentendole di godere della vasta gamma di prodotti distribuiti dalla principale catena d’elettronica d’Italia

