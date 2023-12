Apple introduce la registrazione video spaziale su iPhone 15 Pro

Con iOS 17.2, chi usa iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max adesso può registrare video spaziali, una nuova funzione per catturare i momenti speciali della vita; e dall’inizio dell’anno prossimo sarà anche possibile rivivere quei ricordi su Apple Vision Pro.

Una volta abilitata la registrazione video spaziale in Impostazioni, l’utente potrà sfruttare i sistemi fotografici evoluti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max per registrare i suoi momenti preferiti in 3D. I video spaziali vengono registrati a 1080p e 30 fotogrammi al secondo con gamma dinamica standard. Grazie a tecniche avanzate di videografia computazionale e alla compressione HEVC, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max permettono di registrare video spaziali spettacolari in file di dimensioni compatte.

Registrare video spaziali su iPhone è facile come acquisire un video standard: con l’app Fotocamera aperta in modalità Video, basta ruotare l’iPhone in posizione orizzontale, toccare l’icona del video spaziale e poi toccare il pulsante di registrazione. iPhone inizia a registrare usando sia la fotocamera principale (grandangolo) sia l’ultra‑grandangolo, e ridimensiona il campo visivo dell’ultra‑grandangolo per farlo corrispondere a quello della fotocamera principale; il tutto viene poi salvato in un’unico file video.

Su iPhone e altri dispositivi, i video spaziali appaiono come normali video 2D e si possono guardare o condividere come qualsiasi altro filmato usando app come Messaggi. L’utente può ritrovare i video spaziali che ha registrato nel nuovo album Spaziale dell’app Foto, e verranno anche sincronizzati su tutti i suoi dispositivi con iCloud.

I video spaziali prendono vita su Apple Vision Pro. Con iCloud, l’utente potrà accedere alla sua intera libreria nell’app Foto e guardare i video a grandezza naturale con colori brillanti e dettagli spettacolari. Su Apple Vision Pro, i video spaziali possono essere riprodotti in una finestra o espansi in una visione avvolgente che trasporta l’utente al centro di ogni momento speciale, come una festa con gli amici o una riunione di famiglia.

La registrazione video spaziale su iPhone arriva prima del lancio di Apple Vision Pro, così chi ha un iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max potrà iniziare a catturare i momenti con parenti e amici per goderseli su Apple Vision Pro fin dal primo giorno

