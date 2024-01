LG svelerà al CES 2024 la nuova gamma di TV QNED

LG presenterà la collezione 2024 di TV QNED e QNED Mini LED che si arricchisce di tecnologia avanzate per l’elaborazione dell’immagine basate sull'intelligenza artificiale, numerose funzioni di personalizzazione e un’ampia scelta di polliciaggi che si adattano a qualunque esigenza.

In particolare, i TV QNED 2024 sono dotati del processore AI α8 che, rispetto al suo predecessore, migliora di 1,3 volte le prestazioni di intelligenza artificiale, di 2,3 volte le prestazioni grafiche e di 1,6 volte la velocità di elaborazione.

La funzione AI Picture Pro offre una qualità d'immagine di altissimo livello grazie al deep learning che rileva e ottimizza la resa degli oggetti in primo piano, come i volti delle persone, per conferirgli un estremo livello di dettaglio e di realismo. Questa funzione, combinata con il Dynamic Tone Mapping Pro, che divide l'immagine in blocchi e li analizza in tempo reale per rilevare le aree più scure e più luminose, garantisce una qualità HDR tridimensionale. La funzione Personalized Picture Wizard sfrutta il deep learning per personalizzare in maniera semplice la modalità preferita di riproduzione delle immagini permettendo all’utente di scegliere tra un set predefinito di fotografie.

Dotati della tecnologia proprietaria Quantum Dot NanoCell, i nuovi TV LG QNED offrono colori brillanti e accurati e un contrasto sorprendente che dona tridimensionalità a ogni scena grazie alle tecnologie Precision Dimming e Local Dimming, che migliorano le gradazioni e il controllo della retroilluminazione ed enfatizzano il contrasto.

In particolare, il modello top di gamma LG QNED90 è dotato della funzionalità Million Grey Scale che è in grado di riprodurre un’ampia gamma di sfumature e gradazioni di grigio, con una precisione di 20 bit, garantendo un contrasto eccezionale.

Vengono confermate anche sulla gamma 2024 alcune funzioni audio già apprezzate sulle serie precedenti, come AI Sound Pro, che offre un suono surround virtuale 9.1.2 canali riprodotto dagli altoparlanti integrati nel TV, e la funzione WOW Orchestra, che consente di collegare in modalità wireless le soundbar LG e gli altoparlanti del televisore per un'esperienza sonora 3D eccezionale.

Grazie a un design raffinato e un profilo sottile di soli 29 mm, i nuovi TV LG QNED, tra cui i modelli QNED85 e QNED80, si adattano a qualsiasi spazio donando un tocco di eleganza alla casa. I televisori possono anche essere montati a parete per godere di maggiore flessibilità di installazione.

Un’importante novità di quest’anno è rappresentata dal programma webOS Re:New che permetterà di ricevere aggiornamenti software per i prossimi 5 anni. Oltre ai modelli 2024, questa nuova novità sarà estesa anche ai modelli LG QNED Mini LED 8K lanciati nel 2022 (serie QNED99 e QNED95) e verrà presto estesa ad altri modelli della gamma QNED.

La nuova piattaforma LG webOS permette di creare profili utente personalizzati e di riconoscere le voci di ogni componente della famiglia in modo da offrire raccomandazioni personalizzate sulla base della cronologia di utilizzo.

Anche la schermata principale è stata aggiornata diventando più compatta e semplice da consultare grazie alla Dynamic Q Card e all'organizzazione delle categorie come Home Office, Home Hub, Sport e Giochi. I nuovi televisori LG QNED 2024 supportano inoltre Apple AirPlay e Chromecast, garantendo connettività e compatibilità con i dispositivi mobili.

Impegnata nel rendere la tecnologia più accessibile, LG ha integrato delle impostazioni di menù dedicate alle persone diversamente abili che danno accesso ad avatar in lingua dei segni, tutorial per il telecomando e guide per una rapida risoluzione dei problemi.

La collezione di TV LG QNED 2024 soddisfa ogni esigenza in fatto di dimensioni dello schermo grazie a un’offerta ampissima che va da schermi da 43 pollici fino al maestoso 98 pollici passando per TV da 50, 55, 65, 75 e 86 pollici.

L’introduzione di una diagonale da 98 pollici risponde alla crescente domanda di televisori più grandi nel mercato dei LCD di fascia alta.

