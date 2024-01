L'efficienza del computer migliora con la nuova Docking Station multifunzionale di Techly

Possedere ottimi strumenti tecnologici nel mondo del lavoro è essenziale. L’utilizzo di computer o tablet è parte indispensabile sia per chi lavora da casa, sia per chi svolge le proprie attività in ufficio. La comodità di un dispositivo in grado di trasformare il proprio computer o tablet in abili strumenti di lavoro, di aumentare l’energia e la produttività e favorire maggiori attività su più schermi, sono le nuove e indispensabili caratteristiche ricercate dai clienti.

Il grande interesse nei confronti delle Docking Station merita un approfondimento. Per Docking station, o più semplicemente stazione di espansione, si intende una piattaforma hardware utilizzata per convertire il proprio PC portatile o tablet in un semplice computer fisso. In particolare, questo strumento risulta utilissimo per i nuovi laptop, dotati di scarse porte di connessione. I vantaggi principali riguardano il miglioramento della produttività, grazie alla possibilità di poter lavorare su più schermi, la riduzione del disordine del proprio spazio di lavoro, eliminando l’uso di cavi e prese in eccesso, una connettività molto più semplice e veloce, permettendo il collegamento di tutte le periferiche a disposizione e un notevole risparmio sui costi grazie all’utilizzo di un unico sistema per più dispositivi.





La nuova Docking Station Stazione di Ricarica Multifunzione Hub USB-C 6 in 1 di Techly risponde perfettamente alle nuove tendenze richieste. Fornire maggiore efficienza e praticità sono i suoi punti chiave: è caratterizzata da 2 porte USB 3.0 tipo A, una porta USB-C 5 Gbps, una porta PD 100W, una HDMI e una di rete RJ45 Gigabit; la compatibilità con sistemi IOS e Windows 10 e superiore, insieme a una larghezza di 10 cm, profondità di 4 cm e un’altezza di 1,5 cm, rendono il prodotto pratico e facile da portare sempre con sè. La porta HDMI del dispositivo permette la trasmissione di video in 4K@60Hz direttamente ad uno schermo aggiuntivo esterno; con una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, l’hub USB permette la trasmissione dei dati 10 volte più velocemente di un USB 2.0 e permette il trasferimento di film HD in pochi secondi, compatibile anche con i dispositivi USB 2.0.

Il design semplice ed essenziale , robusto e in metallo, è caratterizzato da un interruttore che consente di disattivare le porte in uscita e interrompere quindi la connessione (interessante specialmente per l’uscita HDMI in quanto consente di sospendere la condivisione video su uno schermo esterno, per esempio durante una presentazione). Per la compatibilità con Windows e Mac OS X, non è richiesta l'installazione di un driver. Le connessioni di riferimento come le 2 USB-A 3.0, 1 USB-C, 1 PD, 1 HDMI 4K@60Hz e 1 LAN rendono questo nuovo prodotto indispensabile per espandere le possibilità di connessione dei nuovi laptop. La sua affidabilità è garantita dalle certificazioni CE che lo rendono un prodotto sicuro e rispondente ai requisiti normativi europei.

