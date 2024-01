Il nuovo proiettore LG Cinebeam Qube trasforma la casa in un cinema

LG ha presentato il nuovo proiettore lifestyle LG CineBeam Qube (modello HU710PB).

Dotato di risoluzione 4K e caratterizzato da un design compatto e leggero con una comoda maniglia ruotabile di 360 gradi, il nuovo modello è in grado di trasformare rapidamente ogni spazio domestico in una sala cinematografica. Il dispositivo può diventare anche un elegante accessorio per interni grazie alla sua accattivante estetica minimalista che aggiunge un tocco di moderna raffinatezza a ogni ambiente.

Pur essendo estremamente compatto, LG CineBeam Qube è un dispositivo potente in grado di proiettare immagini con risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160) fino a 120 pollici. Dotato di una sorgente di luce laser RGB e delle avanguardistiche tecnologie di LG per la riproduzione delle immagini, il nuovo modello offre una visione chiara e nitida, con un rapporto di contrasto di 450.000:1 e una copertura del 154% della gamma colore DCI-P3.







L'accuratezza dei colori di CineBeam Qube permette di riprodurre i film e gli altri contenuti esattamente come li hanno pensati i loro creatori, con colori intensi e neri profondi che rendono realistica ogni scena. Inoltre, il nuovo proiettore è dotato di Auto Screen Adjustment, una funzione di messa a fuoco automatica che ottimizza il posizionamento e le dimensioni dell'immagine per una installazione incredibilmente pratica.

Dotato del sistema operativo LG webOS 6.0, CineBeam Qube offre un facile accesso a una vasta gamma di popolari servizi di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e YouTube. Quando non si utilizza il proiettore per il consumo di contenuti, è possibile utilizzarlo per la riproduzione di immagini digitali.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita