CES 2024: LG presenta gli smart monitor 4K LG MyView

La nuova linea di monitor intelligenti 4K LG MyView, che include i modelli 32SR85U, 32SR83U e 32SR70U, sarà presentata al CES 2024. Pensati per le attività di lavoro, studio e intrattenimento, i nuovi monitor combinano le prestazioni di un monitor tradizionale con quelle di uno smart TV, grazie al sistema operativo webOS che non richiede collegamento a un PC.

Il brand della nuova collezione, LG MyView, che farà il suo debutto nel 2024, sintetizza efficacemente come i nuovi smart monitor permettano di personalizzare l’esperienza utente.

I nuovi display LG MyView sono dotati di pannelli IPS 4K (3.840 x 2.160) da 31,5 pollici che innalzano la qualità delle immagini nella categoria degli smart monitor.

Il design con cornici sottili su tre lati assicura immersività e concentrazione mentre i supporti regolabili, di cui sono dotati i modelli 32SR85U e 32SR83U, assicurano ergonomia e confort; chi dispone di meno spazio sulla scrivania potrà invece optare per il modello 32SR70U, provvisto di una base compatta ed essenziale.

Elegante e funzionale, il modello 32SR85U ha ricevuto i più prestigiosi premi dedicati a innovazione e design tra cui il CES 2024 Innovation Award, il Red Dot Design Award 2023 e l'iF Design Award 2023.

Grazie al sistema operativo webOS 23, LG MyView semplifica il lavoro da remoto e l'intrattenimento, offrendo accesso a un vasto catalogo di popolari servizi di streaming, programmi di produttività come Microsoft 365 e Google Calendar e la compatibilità con AirPlay 2 e Miracast per il mirroring wireless dello schermo. Inoltre, Wi-Fi e Bluetooth integrati permettono di connettersi in maniera semplice con le periferiche compatibili.

In particolare il modello 32SR85U può essere abbinato a una webcam Full-HD (1.920 x 1.080) per renderlo lo strumento ideale per videocall e per l’utilizzo di applicazioni interattive.

