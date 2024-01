LG aggiorna i propri Smart TV, in arrivo nuovi contenuti e servizi

LG) annuncia il programma di aggiornamento della propria piattaforma per smart TV webOS che sarà in grado di trasformare il TV in un vero e proprio hub di intrattenimento domestico di ultima generazione.

In particolare, il programma webOS Re:New consentirà di ricevere aggiornamenti per cinque anni a tutti coloro che possiedono uno smart TV LG 2024 o un TV OLED LG 2022 (inclusi LG OLED Flex ed LG OLED Posé) o un QNED Mini LED 8K 2022 (serie QNED99/95). In futuro questo aggiornamento sarà esteso anche ad altri televisori LG.

La nuova versione di webOS offre un’esperienza personalizzata grazie a una schermata iniziale che suggerisce contenuti e servizi pensati in base alle preferenze degli utenti, velocizzandone e semplificandone l’accesso. Il sistema di Quick Card, per esempio, migliora l’organizzazione delle app grazie alle categorie come musica, giochi e sport, il che rende la navigazione molto più intuitiva e simile a quella di uno smartphone.

Inoltre, il sistema operativo è anche incredibilmente sicuro grazie alla presenza di una tecnologia di sicurezza avanzata e a un sistema operativo ottimizzato.

In linea con l’obiettivo di LG di diventare una piattaforma per i media e l'intrattenimento, webOS, presente su oltre 200 milioni di Smart TV LG in tutto il mondo, continuerà a evolversi attraverso importanti aggiornamenti che arricchiscono costantemente l'esperienza degli utenti. LG continuerà a investire nello sviluppo di webOS in modo da offrire sempre più contenuti e servizi in grado di soddisfare le preferenze e le necessità di tutti, lavorando in particolare sulla competitività e qualità dei contenuti e sulla semplicità di accesso.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita