Lenovo espande il proprio portafoglio e rafforza la sua visione di AI for All con PC AI

Al CES 2024, Lenovo ha presentato una gamma completa di oltre 40 nuovi dispositivi e soluzioni basati sull’intelligenza artificiale, promuovendo la visione dell’azienda di AI for All. Gli annunci includono nuovi PC AI per i sub-brand di Lenovo Yoga, ThinkBook, ThinkPad, ThinkCentre e Legion personalizzando l'esperienza di computing sia per i clienti consumer che per le aziende, come mai prima d'ora. Due nuovi prodotti proof-of-concept, un tablet, un'app software, funzionalità AI di Motorola, accessori e altro ancora, completano il nuovo e robusto portafoglio di soluzioni tecnologiche.

Lenovo ha presentato la sua nuova gamma di nuovi dispositivi consumer: una selezione di laptop Yoga AI che potenziano il processo creativo, un tablet per giocare e imparare, laptop IdeaPad progettati per l'utente generico e periferiche per gli ambienti moderni. Inaugurando una nuova era, la gamma di laptop Lenovo Yoga con Microsoft Windows 11 è dotata di Lenovo Yoga Creator Zone, un nuovo software per creatori, artisti e chiunque desideri sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale generativa in modo semplice e privato con la sicurezza necessaria. Lenovo Yoga Creator Zone genera immagini, trasforma descrizioni basate su testo o persino bozze in immagini straordinarie senza istruzioni, codici o configurazioni complesse. Gli utenti digitano semplicemente ciò che vogliono vedere e il sistema crea immediatamente una rappresentazione visiva.

I protagonisti della nuova generazione di laptop Lenovo Yoga sono il Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) e il Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14", 9), quest’ultimo viene fornito in bundle con una Lenovo Smart Pen e la sua custodia. Progettati per creatori con alti standard, entrambi i laptop premium sono classificati MIL-STD-810H1 per la durabilità e sono dotati di componenti all'avanguardia, inclusi i più recenti processori Intel Core Ultra che offrono prestazioni incredibilmente veloci; il Lenovo AI Core Chip fisico alimenta le innovative funzionalità AI e le potenti batterie offrono una creatività senza sosta. A massimizzare le prestazioni dei processori Lenovo AI Core e Intel Ultra nel Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) è Lenovo X Power, una soluzione di ottimizzazione basata sull'apprendimento automatico che migliora le attività creative come il rendering 3D e la correzione del colore con una efficace gestione delle prestazioni, della durata della batteria e dell'efficienza di raffreddamento. Entrambi i modelli sono dotati di un tasto Copilot, che fornisce un accesso più rapido all’assistenza AI. Copilot in Windows 11 sfrutta le funzionalità dell'intelligenza artificiale per fornire risposte pertinenti, riepilogare i messaggi di posta elettronica, generare immagini e altro ancora.

A completare la famiglia Lenovo Yoga ci sono altri quattro nuovi laptop. Per quanto riguarda la portabilità, Lenovo Yoga Slim 7i (14", 9) è un laptop premium sottile e leggero certificato Intel Evo e dotato di processori Intel Core Ultra e uno schermo OLED WUXGA. Per la creazione di contenuti, Lenovo Yoga Pro 7i (14",9) e Lenovo Yoga Pro 7 (14",9) sono laptop configurabili con processori Intel Core Ultra o AMD Ryzen fino alla versione 7 8845HS, e GPU per laptop NVIDIA GeForce fino alla versione RTX 4050 con certificazione NVIDIA Studio e display PureSight Pro LCD o OLED 3K.







Lenovo Yoga Book 9i (13", 9), il cui predecessore è stato il primo laptop OLED a doppio schermo full-size al mondo3, è ora alimentato dai nuovi processori Core Ultra di Intel, un display PureSight OLED 2.8K e una soundbar Bowers & Wilkins® rotante. Può anche essere dotato di una varietà di software che migliorano la creatività, tra cui Smart Launcher per raggruppare le app di uso comune per migliorare l'efficienza; tastiera virtuale avanzata per consentire agli utenti di esprimere la propria personalità con le skin; AI per abbellire la scrittura, infine, ma non meno importanti, ci sono i nuovi laptop convertibili Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16", 9) e Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14", 9) che offrono agli autori on-the-go un rapido accesso a strumenti che completano la loro creatività.

Realizzato per l'intrattenimento ma progettato per l'apprendimento, il tablet Lenovo Tab M11 è il dispositivo "me time" ideale per studenti, appassionati di cinema e artisti dello scratch. Dotato di Lenovo Tab Pen, un pratico stilo che offre un'esperienza di scrittura, disegno e scratch senza compromessi, il tablet è precaricato con software premium che migliora l'usabilità: Nebo® per convertire la scrittura a mano in testo, MyScript Calculator 2 per risolvere equazioni e funzioni in tempo reale e WPS Office per visualizzare e modificare facilmente i documenti.







Lenovo ha inoltre annunciato nuovi prodotti ThinkBook, desktop ThinkCentre e accessori per il mercato delle piccole e medie imprese (PMI), con funzionalità innovative, design smart e miglioramenti dei PC basati sull'intelligenza artificiale. Il nuovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid è una soluzione ibrida flessibile con un sistema base laptop e un tablet che possono funzionare in modo indipendente o insieme e passare facilmente da laptop a tablet. La soluzione offre un'innovazione unica fornendo un'esperienza ibrida tra il sistema Windows e Android.

Il ThinkBook 13x Gen 4 è un bellissimo e potente laptop Intel Evo Edition con una durata della batteria fantastica, un tasto Copilot integrato ed è il primo laptop Lenovo a zero emissioni di carbonio per le PMI4. Il ThinkBook 14 i Gen 6+5 è un laptop potente, versatile e intelligente con uno straordinario display 3K da 14,5 pollici e include una porta Graphics Extension (TGX) che supporta il nuovo dock ThinkBook Graphics Extension (TGX)5 che potenzia la gestione dell’alimentazione del PC con AI. Lenovo presenta inoltre il nuovo ThinkBook 16p Gen 5 che unisce potenza ed eleganza e integra il supporto per il nuovo Magic Bay Studio che incorpora una fotocamera 4K6 e altoparlanti integrati. Il ThinkCentre neo Ultra sfrutta la tecnologia più recente per offrire una nuova generazione di PC AI con formato ultraridotto, mentre il desktop all-in-one ThinkCentre neo 50a Gen 5 sarà disponibile nei formati da 24 e 27 pollici. I laptop Lenovo ThinkBook, i desktop ThinkCentre neo e Magic Bay Studio sono le più recenti soluzioni innovative di Lenovo per le PMI.







