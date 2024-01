Samsung presenta i nuovi Galaxy XCover 7 e Galaxy Tab Active 5

Samsung Electronics ha annunciato i nuovi GalaxyXCover7 e Galaxy Tab Active5, smartphone e tablet dedicati al mondo enterprise, pronti ad affrontare le sfide quotidiane più difficili, incluso il lavoro sul campo e in prima linea che richiede versatilità, ottimizzazione e sicurezza.

Progettati per resistere a condizioni di lavoro difficili, Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 consentono ai lavoratori di utilizzare i propri smartphone e tablet senza preoccupazioni. Entrambi i dispositivi, insieme alla S Pen in dotazione con Tab Active5, sono classificati IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere, garantendo un livello di durabilità adatto ad ambienti di lavoro estremi come cantieri edili o magazzini al dettaglio. Progettato con requisiti certificati MIL-STD-810H, Galaxy XCover7 è progettato per resistere agli urti e alle cadute fino a 1,5 m, mentre il Galaxy Tab Active5 può resistere a cadute da 1,8 m quando si utilizza la custodia protettiva in dotazione.

Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono dotati rispettivamente di Corning Gorilla Glass Victus + e Corning Gorilla Glass 5, che migliorano la durata e la resistenza ai graffi. I display consentono inoltre di regolare la sensibilità al tocco, rendendoli facili da usare per i lavoratori che indossano i guanti. Sono stati ampiamente testati per l'uso con disinfettanti. Con queste specifiche i dispositivi rinforzati Samsung Galaxy sono costruiti per resistere a condizioni meteorologiche avverse o rischi simili, rendendoli ideali per un’ampia varietà di lavoratori in prima linea.



Galaxy XCover7 è stato aggiornato per fornire un 5G veloce e affidabile, anche con Wi-Fi 5, mentre Galaxy Tab Active5 offre 5G e Wi-Fi 6. Questa connettività all'avanguardia consente ai lavoratori di connettersi in modo più efficiente ed efficace.

Oltre ad una connettività senza interruzioni, Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 garantiscono un utilizzo facile e comodo. Il display da 6,6 pollici dell'XCover7 offre una maggiore superficie e risoluzione rispetto alle generazioni precedenti. Il display da 8,0 pollici di Tab Active5 permette una maggiore visibilità in condizioni esterne grazie alla maggiore luminosità del display e un'esperienza visiva più fluida con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Entrambi i dispositivi sono progettati per offrire un potente supporto aziendale pur mantenendo una struttura sottile e leggera per l'utilizzo sul posto di lavoro o in movimento.

I dispositivi rinforzati di Samsung Galaxy garantiscono la continuità del lavoro, fornendo ai lavoratori il supporto e la connettività di cui hanno bisogno, anche nelle condizioni di lavoro più difficili. Per le lunghe giornate sul campo o in fabbrica, i lavoratori che utilizzano sia Galaxy XCover7 che Tab Active5 possono sfruttare la ricarica rapida per ridurre il tempo sprecato tra una ricarica e l’altra e consentire una maggiore produttività. Entrambi i dispositivi sono inoltre dotati di batterie sostituibili, che riducono al minimo i tempi di inattività dentro e fuori dal luogo di lavoro.







Galaxy Tab Active5 può funzionare senza batteria in No Battery Mode. Ciò consente ai lavoratori di utilizzare il dispositivo ininterrottamente presso i chioschi o nei veicoli, preservando la salute della batteria in ambienti caldi. Galaxy XCover7 e Tab Active5 dispongono inoltre di interfacce di ricarica POGO, che semplificano il processo di ricarica consentendo ai luoghi di lavoro dotati di dock POGO di caricare più dispositivi contemporaneamente.

I lavoratori possono sfruttare tutta la potenza del proprio smartphone o tablet anche grazie alla connettività PC migliorata. I dispositivi gestiscono facilmente la condivisione rapida dei contenuti, le visualizzazioni simultanee e la continuità complessiva del lavoro tra dispositivo mobile e PC tramite Collegamento a Windows, oppure possono simulare un'interfaccia desktop per facilitare qualsiasi tipo di attività in ufficio e sul campo.

Mentre le aziende continuano a operare in un ambiente frenetico che favorisce l’efficienza, la linea rinforzata di Samsung Galaxy consente ai lavoratori di fare di più in meno tempo, contribuendo a soddisfare le crescenti richieste dei consumatori attraverso l’aumento della produttività e delle operazioni sul posto di lavoro. Galaxy XCover7 e Galaxy Tab Active5 sono inoltre compatibili con una gamma di accessori di terze parti, da varie custodie funzionali a basi di ricarica, PTT USB-Type C e altro ancora, consentendo la piena integrazione in qualsiasi operazione sul posto di lavoro.

I nuovi Galaxy XCover7 and Galaxy Tab Active5 saranno disponibili a partire da Gennnaio 2024.

