GeForce NOW: NVIDIA inaugura il 2024 con tanti nuovi giochi in arrivo sul cloud

Comincia questo nuovo anno con il GFN Thursday e con i 21 nuovi giochi che stanno arrivando nel cloud. I gamer più appassionati non vedranno l’ora di provare il popolare The Finals di Embark Studios, come anche i titoli che saranno lanciati nel mese di gennaio, tra cui Enshrouded, Prince of Persia: The Lost Crown e molti altri ancora.

Lotta per la fama sul più grande palcoscenico del mondo in The Finals, il free-to-play, multiplayer e sparatutto in prima persona uscito durante i The Game Awards. The Finals include RTX ON per l'illuminazione e le immagini più cinematografiche per gli utenti Ultimate e Priority.

Questo titolo capeggia la lista dei nuovi giochi supportati nel cloud questa settimana:

Dishonored, for Hungary, Czech Republic and Poland (Steam)

The Finals ( Steam )

) Redmatch 2 ( Steam )

) Scorn (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Sniper Elite 5 (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Ed ecco come si presenta il resto di gennaio:

Prince of Persia: The Lost Crown (Nuovo rilascio su Ubisoft, 18/01)

Turnip Boy Robs a Bank (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 18/01)

Stargate: Timekeepers (Nuovo rilascio su Steam, 23/01)

Enshrouded (Nuovo rilascio su Steam, 24/01)

Bang-On Balls: Chronicles (Steam)

Firefighting Simulator - The Squad (Steam)

Jected - Rivals ( Steam )

) The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Steam)

RAILGRADE ( Steam )

) Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Survivalist: Invisible Strain ( Steam )

) Witch It ( Steam )

) Wobbly Life ( Steam )

