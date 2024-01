HP FLASH EVO di Meliconi, la nuova cuffia senza fili ideale per rimanere sempre connesso

Sperimentate il comfort wireless con le cuffie TV HP FLASH EVO di Meliconi. Dotate di tecnologia Bluetooth5.3 di ultima generazione, rappresentano il modo migliore per ascoltare programmi tv e musica in totale libertà di movimento.

E’ possibile collegarle alla TV ma anche ad altre fonti audio (come smartphone, tablet e stereo). A casa o in viaggio, al parco o in palestra, ovunque voi siate potrete contare su una cuffia comoda da indossare e dal suono pulito, senza distorsioni.

Le cuffie TV HP FLASH EVO assicurano un’esperienza versatile e confortevole. Il segnale wireless garantisce una portata massima di 10 metri in campo aperto. Inoltre, grazie alla funzione Multipoint le cuffie possono essere collegate contemporaneamente a due dispositivi, ad esempio TV e smartphone, permettendo di passare dall’ascolto del programma preferito a una chiamata, senza interruzioni.

Un design elegante e minimal, ma anche una lunga durata della batteria. Le cuffie wireless Meliconi sono dotate di batteria integrata ai polimeri di litio, con una ricarica rapida (appena 2 ore e 30 minuti) tramite cavo USB a USB-C. Con una singola ricarica consentono una durata d’utilizzo pari a 20 ore di uso continuato. La soluzione perfetta per combattere la noia durante i viaggi interminabili.

Mai sottovalutare l’importanza del comfort quando si tratta di cuffie. Le HP FLASH EVO sono dotate di archetto regolabile che assicura un posizionamento ideale, e i padiglioni delle cuffie, morbidi al tatto, ergonomici e confortevoli, si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio coprendolo integralmente, e perciò garantendo un buon isolamento acustico dai rumori circostanti. Le cuffie sono ultraleggere (solo 180 grammi!), pensate per non infastidire anche in caso di utilizzo prolungato.

Dopo l’uso si possono riporre sull’apposito supporto o ripiegare nel morbido sacchetto (entrambi inclusi nella confezione). Inoltre, possono essere utilizzate anche come normali cuffie con cavo audio (incluso nella confezione).

Infine, è possibile selezionare tre profili audio distinti: Superbass, Cinema e Live, per una esperienza di ascolto ottimale.

Sono inclusi nella confezione: supporto da tavolo, sacchetto personalizzato per riporre la cuffia dopo l’uso, cavo audio AUX 3 metri, cavo di ricarica USB a USB-C.

Prezzo consigliato al pubblico 59,99 EUR.

