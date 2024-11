Sony torna a BSC Expo 2024 e presenta la propria gamma di tecnologie per il cinema

Sony torna al BSC Expo 2024 esponendo la sua vasta gamma di tecnologie per il cinema. Dalle riprese sul set, all'acquisizione di immagini e video, all'audio e alla postproduzione, tra cui la telecamera cinematografica digitale BURANO , annunciata di recente e in arrivo a metà febbraio 2024, e Crystal LED VERONA per la produzione virtuale. I visitatori dello stand potranno sperimentare e parlare con gli esperti della consolidata tecnologia di Sony per supportare qualsiasi esigenza dei registi.

Oltre a BURANO e a VERONA , lo stand di Sony esporrà l'intera gamma Cinema Line, accessibile a tutti i registi indipendentemente dal budget o dall'applicazione. Inoltre, Sony presenterà anche il BVM-HX3110, un monitor professionale di alta qualità per la post-produzione con un LCD a doppio strato antiriflesso progettato da Sony.

In aggiunta, Sony presenterà in anteprima l'aggiornamento del firmware della telecamera VENICE 2 versione 3.0 e mostrerà alcuni primi prototipi di nuovi aggiornamenti del firmware per le telecamere Cinema Line FX6 , FX3 e FX30 previsti nel prossimo futuro.

L'aggiornamento del firmware ILME-FX6 ver.5.0 è previsto a partire da maggio 2024 e comprenderà:

- L'aggiunta dell'impostazione 1,5x alla funzione De-squeeze

- Funzione di monitoraggio e controllo (es. forma d'onda, falso colore come FX3/30 già supportato)

- Un nuovo preset con supporto 709tone per la corrispondenza cromatica tra più fotocamere

- L'ampliamento degli obiettivi supportati, come SEL100400GM e SEL200600G, per la compensazione dell’esposizione

L'aggiornamento del firmware per FX3 e FX30 è previsto a partire da settembre 2024 e includerà:

- Un'opzione di angolo dell'otturatore

- Supporto 709tone

- Supporto SRT/RTMP/RTMPS per la richiesta di streaming dal vivo.

Inoltre, Sony sarà presente sul sito per presentare una serie di prodotti di terze parti, tra cui Pomfort Livegrade, il sistema di live grade che integra le funzioni di grading remoto delle telecamere VENICE 2 di Sony.

Sony sarà presente dal 15 al 17 febbraio al BSC Expo 2024 allo stand 247.

