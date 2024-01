Sony apre il primo showroom italiano del Crystal LED

Sony ha aperto a Milano presso STIM Tech Group il primo showroom del Crystal LED Sony dove è possibile vivere una esperienza immersiva grazie alle immagini di straordinaria qualità.

Il Crystal LED Sony sta trasformando il settore dei display digitali e apre la strada a immagini mai viste fino ad ora, più luminose, più ricche e più nitide.

Francesca La Gala, Trade and Segment manager South Europe, Professional Displays & Solutions commenta: “Il primo showroom Crystal LED Sony in Italia è il punto d'incontro per i clienti e partner che vogliono sperimentare l'incredibile qualità dei nostri Crystal LED Sony e integrarli nelle proprie soluzioni. Con queste nuove tecnologie Sony ora siamo in grado di fornire soluzioni di visualizzazione su larga scala che stanno già trovando applicazioni interessanti in vari ambiti.”

Il design modulare permette di assemblare i display digitali per adattarsi a pressoché qualsiasi forma o dimensione senza influire sulla risoluzione, sul colore o sulla luminosità, rendendoli incredibilmente facili da implementare e manutenerli per molteplici usi, dai display aziendali e istituti scolastici ai giganteschi cartelloni pubblicitari digitali in luoghi come aeroporti o centri commerciali.

Grazie alla distribuzione dei pannelli LCD, la luminosità dell'immagine è ottimizzata e non è mai scura anche con la luce solare diretta o in altri ambienti di difficile qualità di illuminazione. In questo modo, le immagini sono sempre incredibilmente nitide e definite con colori ricchi e vivaci, luminosità brillante e neri profondi che altrimenti non sarebbe possibile ottenere con un pannello LCD frontale.

Inoltre, questa tecnologia consente di offrire una visualizzazione ad ampio angolo in modo da permettere la vista ad un pubblico più vasto, come ad esempio in sale conferenze di grandi dimensioni o ovunque la vista del pubblico possa essere ostruita a seconda di dove è seduto.



Il consumo energetico è ridotto lasciando i display sempre freddi anche senza ventilazione per rendere i costi ancora più interessanti anche grazie alla lunga durata, la manutenzione minima e alla rapidità e semplicità dell'installazione. In questo modo le soluzioni supportano il piano ambientale " Road to Zero " di Sony.

L’assistenza continua è garantita da Sony per ogni implementazione, dall'installazione iniziale al supporto tecnico quotidiano e opzioni di garanzia estesa e assistenza post-vendita.

Lo showroom del Crystal LED Sony è visitabile presso STIM Tech Group in via Messina 38 a Milano.

