La linea E1 di Philips Monitors dà il benvenuto a quattro nuovi monitor per l’home-office

Philips Monitors presenta quattro nuovi modelli che si aggiungeranno alla linea di prodotti della serie E1, ricchi di funzioni per mantenere la connessione e migliorare la produttività.

I monitor Philips 24E1N1300A, 24E1N1300AE, 27E1N1300A e 27E1N1300AE sono dotati di un display IPS FHD da 23,8" (rispettivamente 60,5 cm) e 27" (rispettivamente 68,6 cm) per immagini nitide, dettagliate e altamente precise in un design sottile con bordi stretti (anche quello inferiore, solo 9,5 mm) per una configurazione multi-monitor senza precedenti. Tutti i monitor annunciati offrono una qualità d'immagine elevata con una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, Adaptive Sync e un tempo di risposta rapido di 1 ms (MPRT), per un'esperienza visiva ultra-scorrevole che consentirà di godersi i giochi e contenuti multimediali preferiti nel tempo libero.

Tutti i modelli offrono anche funzioni specificamente progettate per migliorare e supportare l'esperienza complessiva dell'utente, come LowBlueMode e Flicker-free per una visione facile da vedere, EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta e una comoda gestione dei cavi. Inoltre, i modelli Philips 24E1N1300AE e 27E1N1300AE offrono un ulteriore comfort: la differenza principale tra i modelli A e AE consiste nella base regolabile in altezza presente in quelli AE.

Nel mondo moderno, la connettività svolge un ruolo fondamentale nell'accorciare le distanze e facilitare la comunicazione. Con la workforce distribuita contemporaneamente in ufficio e a casa, i professionisti cercano una connettività sicura, affidabile e veloce durante il lavoro.

Tenendo conto di tutto ciò, la nuova serie Philips E1, a partire dai modelli Philips 24E1N1300A, 24E1N1300AE, 27E1N1300A e 27E1N1300AE, sarà dotata di USB-C 3.2 con erogazione di potenza fino a 65W, che consente agli utenti di ricaricare i dispositivi collegati e di lavorare senza interruzioni, il tutto con un unico cavo.

I modelli Philips 24E1N1300A, 24E1N1300AE, 27E1N1300A e 27E1N1300AE sono ideali per gli utenti alla ricerca di un monitor affidabile in grado di migliorare la produttività dell'home-office grazie alla connettività veloce e al comfort, garantendo al contempo un tempo libero piacevole e coinvolgente.

I monitor Philips 24E1N1300A e 27E1N1300A saranno disponibili per l'acquisto a partire da metà gennaio al prezzo di €169,00 e 27E1N1300 rispettivamente, mentre i monitor Philips 24E1N1300AE e 27E1N1300AE a partire da febbraio e al prezzo di €179,00 e €199,00 rispettivamente.

